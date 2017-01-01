Пидручный, Семенов и Семаков побегут в масс-старте на этапе КМ в Антхольце

Завтра, 22 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоится мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.



Сборная Украины будет представлена тремя спортсменами. Дмитрий Пидручный получил 21-й стартовый номер, Сергей Семенов – 22-й, Владимир Семаков – 28-й.



Отметим, что самое большое представительство в гонке у Германии, Франции и Норвегии– по 4 спортсмена.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц (Италия). 22 января

Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа.

Стартовый лист



1. Мартен Фуркад (Франция) - лидер общего зачета Кубка мира

2. Антон Шипулин (Россия)

3. Симон Шемп (Германия) - лидер зачета Кубка мира в гонках с масс-старта

4. Арнд Пайффер (Германия)

5. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия)

6. Эрик Лессер (Германия)

7. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)

8. Максим Цветков (Россия)

9. Йоханнес Бё (Норвегия)

10. Юлиан Эберхард (Австрия)

11. Михал Крчмар (Чехия)

12. Антон Бабиков (Россия)

13. Жан-Гийом Беатрикс (Франция)

14. Бенедикт Долль (Германия)

15. Доминик Виндиш (Италия)

16. Лоуэлл Бэйли (США)

17. Кентен Фильон-Майе (Франция)

18. Беньямин Вегер (Швейцария)

19. Ондржей Моравец (Чехия)

20. Михал Шлезингр (Чехия)

21. Дмитрий Пидручный (Украина)

22. Сергей Семенов (Украина)

23. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)

24. Андрей Расторгуев (Латвия)

25. Симон Дестье (Франция)

26. Красимир Анев (Болгария)

27. Евгений Гараничев (Россия)

28. Владимир Семаков (Украина)

29. Скотт Гоу (Канада)

30. Лоренц Вягер (Австрия)



Гонка начнется в 12:00 по киевскому времени.

Завтра, 22 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоится мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.Сборная Украины будет представлена тремя спортсменами.получил 21-й стартовый номер,– 22-й,– 28-й.Отметим, что самое большое представительство в гонке у Германии, Франции и Норвегии– по 4 спортсмена.1.2. Антон Шипулин (Россия)3.4. Арнд Пайффер (Германия)5. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия)6. Эрик Лессер (Германия)7. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)8. Максим Цветков (Россия)9. Йоханнес Бё (Норвегия)10. Юлиан Эберхард (Австрия)11. Михал Крчмар (Чехия)12. Антон Бабиков (Россия)13. Жан-Гийом Беатрикс (Франция)14. Бенедикт Долль (Германия)15. Доминик Виндиш (Италия)16. Лоуэлл Бэйли (США)17. Кентен Фильон-Майе (Франция)18. Беньямин Вегер (Швейцария)19. Ондржей Моравец (Чехия)20. Михал Шлезингр (Чехия)21.22.23. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)24. Андрей Расторгуев (Латвия)25. Симон Дестье (Франция)26. Красимир Анев (Болгария)27. Евгений Гараничев (Россия)28.29. Скотт Гоу (Канада)30. Лоренц Вягер (Австрия)Гонка начнется впо киевскому времени.