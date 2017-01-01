Дмитрий Пидручный: Еще немного, и Ландертингера мог бы пропустить вперед

В Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону в мужской эстафете 4х7,5 км



Дмитрий Пидручный: «Вчера классно бежалось, но не пошла стрельба, сегодня тяжело бежалось, но зато хорошо стрелял. Первые полкруга еще нормально было, а потом ноги и спина начали болеть. Спина вообще перестала работать. Еще немного, и Ландертингера мог бы пропустить вперед. Организм немного загружен, и это чувствуется. Именно к этому этапу не готовились, Антхольц для нас как последняя тренировка перед чемпионатом мира. И это было достаточно хорошая тренировка. Но организму очень трудно, а мне еще бежать масс-старт.



Очень приятно, что в Кубке наций мы обошли чехов. А четвертые места в эстафетах - очень достойно. Последние два года только в Оберхофе мы были пятые, а так выше 7-8 места мы не поднимались никогда. А сейчас не просто четвёртые занимаем, а также боремся за третье. Не хватает совсем немного: сегодня скорости, в прошлый раз - какого-то одного запасного...»

В Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону в мужской эстафете 4х7,5 км сборная Украины заняла четвертое мест о. Финишер украинской команды Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление.«Вчера классно бежалось, но не пошла стрельба, сегодня тяжело бежалось, но зато хорошо стрелял. Первые полкруга еще нормально было, а потом ноги и спина начали болеть. Спина вообще перестала работать. Еще немного, и Ландертингера мог бы пропустить вперед. Организм немного загружен, и это чувствуется. Именно к этому этапу не готовились, Антхольц для нас как последняя тренировка перед чемпионатом мира. И это было достаточно хорошая тренировка. Но организму очень трудно, а мне еще бежать масс-старт.Очень приятно, что в Кубке наций мы обошли чехов. А четвертые места в эстафетах - очень достойно. Последние два года только в Оберхофе мы были пятые, а так выше 7-8 места мы не поднимались никогда. А сейчас не просто четвёртые занимаем, а также боремся за третье. Не хватает совсем немного: сегодня скорости, в прошлый раз - какого-то одного запасного...»