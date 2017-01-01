Мужская сборная Украины по биатлону поднялась на 6-е место в Кубке наций

Сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону у мужчин состоялась



Победила сборная Германии, второй стала команда Норвегии, третьей – России. Украинцы заняли четвертое место.



В Кубке наций мужская сборная Украины (3594 очка) поднялась с седьмого на шестое место, обойдя команду Чехии 3466).

Лидерство сохранила Германия (4275), на второе место поднялась Норвегия (4201), на третье – Россия (4163).



В зачете эстафет после двух гонок сборная Украины на 4-м месте (129 очков). Лидерство делят сборные России и Германии – по 156 очков. На третьем месте Норвегия (146)



Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Шестой этап. Антхольц (Италия). 21 января

Кубок наций

1. Германия – 4275 очков

2. Норвегия – 4201

3. Россия – 4163

4. Франция – 4086

5. Австрия – 3770

6. УКРАИНА – 3594

7. Чехия – 3466

8. Швейцария – 3137

9. Италия – 2995

10. Швеция – 2973



Зачет Кубка мира в эстафетах (после двух гонок)

1-2. Россия – 156 очков

1-2. Германия – 156

3. Норвегия – 146

4. УКРАИНА – 129

5. Франция – 128

6. Австрия – 114

7. Чехия – 108

8. Италия – 98

9. Болгария – 94

10. Швейцария - 91 Сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону у мужчин состоялась эстафета 4х7,5 км Победила сборная Германии, второй стала команда Норвегии, третьей – России. Украинцы заняли четвертое место.мужская сборная Украины (3594 очка) поднялась с седьмого на шестое место, обойдя команду Чехии 3466).Лидерство сохранила Германия (4275), на второе место поднялась Норвегия (4201), на третье – Россия (4163).после двух гонок сборная Украины на 4-м месте (129 очков). Лидерство делят сборные России и Германии – по 156 очков. На третьем месте Норвегия (146)1. Германия – 4275 очков2. Норвегия – 42013. Россия – 41634. Франция – 40865. Австрия – 37707. Чехия – 34668. Швейцария – 31379. Италия – 299510. Швеция – 29731-2. Россия – 156 очков1-2. Германия – 1563. Норвегия – 1465. Франция – 1286. Австрия – 1147. Чехия – 1088. Италия – 989. Болгария – 9410. Швейцария - 91