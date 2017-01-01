Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Биатлон. Кубок мир. Шестой этап. Антхольц (Италия). 21 января

Сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону у мужчин состоялась эстафета 4х7,5 км.Обладатели призовых мест определились на последнем круге гонки. В борьбе за золото между сборными Германии и Норвегии победили немцы. Финишер немецкой команды Симон Шемпп в финишном створе опередил на 0,1 секунды норвежца Эмиля Хегле Свендсена.Сборная Украины вела борьбу с россиянами за бронзу, но уступила. После точной стрельбы на последнем огневом рубеже Дмитрий Пидручный и россиянин Антон Бабиков вышли одновременно, но на последнем круге Бабиков сумел обойти нашего биатлониста, который в итоге финишировал четвертым.На огневых рубежах немцы использовали 7 дополнительных патронов, норвежцы и россияне – по 9, украинцы – 5.– Артем Прима – 14-й +41,2 (0 штрафных кругов + 3 доп.патрона)– Сергей Семенов – восьмой +27,5 (0+1)– Владимир Семаков – четвертый +1.04,0 (0+1)– Дмитрий Пидручный – четвертый +46,7 (0+0)1. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Доль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) – 1:13.57,2 (0+7 доп. патронов)2. Норвегия ((Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Лабелунд, Йоханес Бё, Эмиль Хегле Свендсен) - +0,1 (0+9)3. Россия ((Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков)) - +33,6 (0+9)4. УКРАИНА (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) - +46,7 (0+5)5. Австрия +49,2 (0+8)5. США - +1.04,9 (0+10)7. Франция - +1.34,7 (1+14)