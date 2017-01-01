Дальмайер - лидер общего зачета Кубка мира; Джима поднялась на одну позицию

Биатлон. Кубок мира-2016/2017. Шестой этап. Антхольц (Италия). 21 января

Сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону у женщин состоялась гонка с масс-стартом на 12,5 км.Два первых места заняли немецкие биатлонистки. Победила Надин Хорхлер, опередив на 3,1 секунды Лауру Дальмайер. Бронзу завоевала чешка Габриэла Коукалова. Украинка Юлия Джима финишировала десятой.после 15-ти гонок, с учетом результатов сегодняшней гонки с масс-старта, лидерство сохранила Лаура Дальмайер (669 очков), увеличив отрыв от Габриэлы Коукаловой до 17 очков. На третьей позиции по-прежнему финка Кайса Макарайнен (637).Юлия Джима поднялась с 12-го на 11-е место (347).после трех гонок продолжает лидировать Габриэла Коукалова (168), опережая на 6 очков Лауру Дальмайер. На третье место поднялась Кайса Макарайнен (111), опередив француженку Мари Дорен Абер (103).Юлия Джима поднялась с 10-го на8-е место (93)1. Лаура Дальмайер (Германия) – 669 очков2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 6523. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 6374. Мари Дорен Абер (Франция) – 6005. Доротея Вирер (Италия) – 4666. Франциска Хильдебрант (Германия) – 4187. Жюстин Бреза (Франция) – 4068. Ева Пускарчикова (Чехия) – 4039-10. Анаис Шевалье (Франция) - 3939-10. Татьяна Акимова (Россия) – 39311 (12). Юлия Джима (Украина) - 34724 (24). Елена Пидгрушная (Украина) – 20940 (38). Ирина Варвинец (Украина) – 9347 (46). Анастасия Меркушина (Украина) – 6061 (62). Юлия Журавок (Украина) – 3765 (64). Валентина Семеренко (Украина) - 2468 (66). Яна Бондарь (Украина) – 231. Габриэла Коукалова (Чехия) – 1682. Лаура Дальмайер (Германия) – 1623. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 1114. Мари Дорен Абер (Франция) – 1035. Ева Пускарчикова (Чехия) – 1026. Ванесса Хинц (Германия) – 977. Доротея Вирер (Италия) – 968. Юлия ДЖИМА (Украина) – 939. Галина Вишневская (Казахстан) – 8910. Селина Гаспарин (Швейцария) – 86