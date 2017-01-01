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Дальмайер - лидер общего зачета Кубка мира; Джима поднялась на одну позицию
Дальмайер - лидер общего зачета Кубка мира; Джима поднялась на одну позициюСегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону у женщин состоялась гонка с масс-стартом на 12,5 км.

Два первых места заняли немецкие биатлонистки. Победила Надин Хорхлер, опередив на 3,1 секунды Лауру Дальмайер. Бронзу завоевала чешка Габриэла Коукалова. Украинка Юлия Джима финишировала десятой.

В общем зачете Кубка мира после 15-ти гонок, с учетом результатов сегодняшней гонки с масс-старта,  лидерство сохранила Лаура Дальмайер (669 очков), увеличив отрыв от Габриэлы Коукаловой до 17 очков. На третьей позиции по-прежнему финка Кайса Макарайнен (637).
Юлия Джима поднялась с 12-го на 11-е место (347).

В зачете гонок с масс-старта после трех гонок продолжает лидировать Габриэла Коукалова (168), опережая на 6 очков Лауру Дальмайер. На третье место поднялась Кайса Макарайнен (111), опередив француженку Мари Дорен Абер (103).
Юлия Джима поднялась с 10-го на8-е место (93)

Биатлон. Кубок мира-2016/2017. Шестой этап. Антхольц (Италия). 21 января
Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 15-ти гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 669 очков
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 652
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 637
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 600
5. Доротея Вирер (Италия) – 466
6. Франциска Хильдебрант (Германия) – 418
7. Жюстин Бреза (Франция) – 406
8. Ева Пускарчикова (Чехия) – 403
9-10. Анаис Шевалье (Франция) - 393
9-10. Татьяна Акимова (Россия) – 393

11 (12). Юлия Джима (Украина) - 347
24 (24). Елена Пидгрушная (Украина) – 209
40 (38). Ирина Варвинец (Украина) – 93
47 (46). Анастасия Меркушина (Украина) – 60
61 (62). Юлия Журавок (Украина) – 37
65 (64). Валентина Семеренко (Украина) - 24
68 (66). Яна Бондарь (Украина) – 23

Зачет Кубка мира в масс-старте (после трех гонок)
1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 168
2. Лаура Дальмайер (Германия) – 162
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 111
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 103
5. Ева Пускарчикова (Чехия) – 102
6. Ванесса Хинц (Германия) – 97
7. Доротея Вирер (Италия) – 96
8. Юлия ДЖИМА (Украина) – 93
9. Галина Вишневская (Казахстан) – 89
10. Селина Гаспарин (Швейцария) – 86
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