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Прима, Семенов, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на этапе КМ в Антхольце
Прима, Семенов, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на этапе КМ в АнтхольцеЗавтра, 21 января, в Антхольце (Италия) на  шестом этапе Кубка мира по биатлону у мужчин состоится эстафета 4х7,5 км.

Сборная Украины получила 5-й стартовый номер и будет выступать с таком составе:

5-1. Артем Прима
5-2. Сергей Семенов
5-3. Владимир Семаков
5-4. Дмитрий Пидручный

Основные зарубежные соперники:

№1 Россия (Максим Цветков, Евгений гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков)

№2 Германия (Эрик лессер, Бенедикт Доль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп)

№3 Норвегия (Ларс Хельге Биркеланд, Хенрик Лабелунд, Йоханес Бё, Эмиль Хегле Свендсен)

№4 Франция (Симон Фуркад, Фабьен Клод, Симон Дестьё, Кентен Фийо Майе)

№6 Чехия (Ондржей Моравец, Адам Ваклавик, Михал Шлесингр, Михал Крчмар)

№7 Австрия (Даниэль Мезотич, Джулиан Эберхард, Лоренц Вегер, Доминик Ландертингер)

Отметим, что эстафету пропускают Мартен Фуркад (Франция) и Антон Шипулин (Россия).

Всего на старт выдут 25 команд. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке.

Старт мужской эстафете будет дан в 16:15 по киевскому времени.

Напомним, в зачете эстафет, после двух гонок, мужская сборная Украины занимает 5-е место (86 очков). Лидирует Россия (108), на втором месте Германия (96), третье делят Норвегия и Франция (по 92).
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