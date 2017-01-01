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Джима и Пидгрушная побегут в масс-старте на этапе КМ в Антхольце

Джима и Пидгрушная побегут в масс-старте на этапе КМ в Антхольце

Завтра, 21 января, в Антхольце (Италия) на  шестом этапе Кубка мира по биатлону у женщин состоится гонка с масс-стартом на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Сборная Украины будет представлена двумя спортсменками. Юлия Джима побежит под 12-м стартовым номером, Елена Пидгрушная под 24-м.

Отметим, что самое большое представительство в гонке у Германии и Франции – по 5 спортсменок.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц (Италия). 21 января
Женщины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа.
Стартовый лист

1. Лаура Дальмайер (Германия) – лидер общего зачета Кубка мира
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – лидер зачета Кубка мира в масс-старте
3. Кайса Макарайнен (Финляндия)
4. Мари Дорен Абер (Франция)
5. Доротея Вирер (Италия)
6. Франциска Хильдебранд (Германия)
7. Жюстин Брезаз (Франция)
8. Ева Пускарчикова (Чехия)
9. Анаис Шевалье (Франция)
10. Татьяна Акимова (Россия)
11. Марте Олсбю (Норвегия)
12. Юлия Джима (Украина)
13. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
14. Галина Вишневская (Казахстан)
15. Ванесса Хинц (Германия)
16. Анаис Бескон (Франция)
17. Сюзан Данкли (США)
18. Селина Гаспарин (Швейцария)
19. Франциска Пройс (Германия)
20. Селия Эмонье (Франция)
21. Марен Хаммершмидт (Германия)
22. Вероника Виткова (Чехия)
23. Надежда Скардино (Беларусь)
24. Елена Пидгрушная (Украина)
25. Анна Магнуссон (Швеция)
26. Алексия Рунггальдир (Италия)
27. Моника Хойниш (Польша)
28. Ольга Подчуфарова (Россия)
29. Мари Лаукканен (Финляндия)
30. Кайя-Вейен Николайсен (Норвегия)

Гонка начнется в 14:30 по киевскому времени.
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