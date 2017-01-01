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18:12 Сундбю не подписал требование лыжников к FIS и МОК жестче реагировать на доклад Макларена 65 | Лыжные гонки

17:59 Антон Шипулин: Соперники сделали хороший подарок в индивидуальной гонке 76 | Биатлон

17:35 Мужская сборная Украины по биатлону укрепилась на 7-м месте в Кубке наций 89 | Биатлон

17:11 Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце 189 | Биатлон / Главные новости спорта

15:28 УХЛ. 32-й тур. Дженералз – Донбасс: превью матча 126 | Хоккей

15:11 Украина поборется за право проведения Чемпионата Европы по боксу среди мужчин 151 | Бокс

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14:31 Australian Open. Федерер обыграл Бердыха и сыграет с Нишикори в 1/8 финала 102 | Теннис

13:43 Джеймс Али Башир: У Поветкина третий раз находят запрещенные препараты – и все ОК 152 | Бокс