Мужская сборная Украины по биатлону укрепилась на 7-м месте в Кубке наций

Сегодня, 20 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км.



Победил россиянин Антон Шипулин, опередив француза Мартена Фуркада и украинца Сергея Семенова.



В общем зачете Кубка мира с учетом

Украинец Дмитрий Пидручный (221) сохранил 21-е место (221). Сергей Семенов (220) поднялся на девять позиций и теперь занимает 22-е место.



В Кубке наций мужская сборная Украины сохранила 7-е место (3264) и сократила до 12 очков отставание от Чехии, занимающей 6-е место.

Возглавляет зачет по-прежнему Германия (3855), На второе место поднялась Франция (3816), обойдя на 5 очков Норвегию.



В зачете индивидуальных гонок после двух стартов из трех продолжает лидировать Мартен Фуркад (114 очков), на втором месте Антон Шипулин (90), на третьем – норвежец Уле Эйнар Бьорндален (83).

Сергей Семенов (48) – 12-й, Владимир Семаков (25) – 28-й.



Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Шестой этап. Антхольц (Италия), 20 января

Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после 14-ти гонок)

1. Мартен Фуркад (Франция) – 784 очка

2. Антон Шипулин (Россия) – 500

3. Симон Шемпп (Германия) – 486

4. Арнд Пайффер (Германия) – 441

5. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 414

6. Эрик Лессер (Германия) – 399

7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 395

8. Максим Цветков (Россия) – 377

9. Йоханнес Бё (Норвегия) – 365

10. Джулиан Эберхард (Австрия) – 362

…

21 (21). Дмитрий Пидручный (Украина) – 221

22 (31). Сергей Семенов (Украина) - 220

38 (36). Артем Прима (Украина) – 142

44 (47). Владимир Семаков (Украина) – 78

52 (52). Виталий Кильчицкий (Украина) – 39



Кубок наций

1. Германия – 3855 очков

2. Франция – 3816

3. Норвегия – 3811

4. Россия – 3803

5. Австрия – 3128

6. Чехия – 3276

7. УКРАИНА – 3264

8. Швейцария – 2887

9. Италия – 2775

10. Швеция – 2743



Зачет Кубка мира в индивидуальных гонках (после двух гонок)

1. Мартен Фуркад (Франция) – 114 очков

2. Антон Шипулин (Россия) – 90

3. Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия) – 83

…

12. Сергей Семенов (Украина) – 48

28. Владимир Семаков (Украина) - 48 Сегодня, 20 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км.Победил россиянин Антон Шипулин, опередив француза Мартена Фуркада и украинца Сергея Семенова.с учетом результатов индивидуальной гонки лидерство упрочил француз Мартен Фуркад (784 очка). На второе место поднялся россиянин Антон Шипулин (500), сместив на третью позицию немца Симона Шемппа (486).Украинец Дмитрий Пидручный (221) сохранил 21-е место (221). Сергей Семенов (220) поднялся на девять позиций и теперь занимает 22-е место.мужская сборная Украины сохранила 7-е место (3264) и сократила до 12 очков отставание от Чехии, занимающей 6-е место.Возглавляет зачет по-прежнему Германия (3855), На второе место поднялась Франция (3816), обойдя на 5 очков Норвегию.после двух стартов из трех продолжает лидировать Мартен Фуркад (114 очков), на втором месте Антон Шипулин (90), на третьем – норвежец Уле Эйнар Бьорндален (83).Сергей Семенов (48) – 12-й, Владимир Семаков (25) – 28-й.1. Мартен Фуркад (Франция) – 784 очка2. Антон Шипулин (Россия) – 5003. Симон Шемпп (Германия) – 4864. Арнд Пайффер (Германия) – 4415. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 4146. Эрик Лессер (Германия) – 3997. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 3958. Максим Цветков (Россия) – 3779. Йоханнес Бё (Норвегия) – 36510. Джулиан Эберхард (Австрия) – 36221 (21). Дмитрий Пидручный (Украина) – 22122 (31). Сергей Семенов (Украина) - 22038 (36). Артем Прима (Украина) – 14244 (47). Владимир Семаков (Украина) – 7852 (52). Виталий Кильчицкий (Украина) – 391. Германия – 3855 очков2. Франция – 38163. Норвегия – 38114. Россия – 38035. Австрия – 31286. Чехия – 32768. Швейцария – 28879. Италия – 277510. Швеция – 27431. Мартен Фуркад (Франция) – 114 очков2. Антон Шипулин (Россия) – 903. Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия) – 8312. Сергей Семенов (Украина) – 4828. Владимир Семаков (Украина) - 48