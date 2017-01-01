Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц (Италия). 20 января

Сегодня, 20 января, в Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.Украинецдопустил один пормах на последнем огневом рубеже и стал бронзовым медалистом.Победил россиянин Антон Шипулин, который также с одним промахом опередил на 41 секунду француза Мартена Фуркада, промахнувшегося дважды и на 56,8 Сергея Семенова.Участниками цветочной церемонии стали норвежец Уле-Эйнар Бьорндален (1 промах, +1.04,9), немец Симон Шемпп (2 промаха, +1.09,8) и болгарин Красимир Анев (1 промах, +1.15,6).Среди остальных четырех украинских биатлонистов кубковые очки заработал только Владимир Семаков, который с одной штрафной минутой и отставанием в 2.32,1 занял 16-е место.За пределами очковой зоны места в протоколе заняли Артем Прима – 45-й (4 промаха), Александр Жирный – 49-й (2 промаха) и Дмитрий Пидручный – (7 промахов).1. Антон Шипулин (Россия) – 50.38,1 (0+0+1+0)2. Мартен Фуркад (Франция) - +41,0 (0+1+1+0)4. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) - +1.04,9 (0+0+1+0)5. Симон Шемпп (Германия) - +1.09,8 (0+1+0+1)6. Красимир Анев (Болгария) - + 1.15,6 (0+1+0+0)...16. Владимир Семаков (Украина) - +2.32,1 (0+1+0+0)45. Артем Прима (Украина) - +5.08,1 (1+1+2+0)49. Александр Жирный (Украина) - +5.21,0 (2+0+0+)83. Дмитрий Пидручный (Украина) - +7.58,1(2+1+2+2)