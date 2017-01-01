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21:44 Пять украинских биатлонистов побегут в индивидуальной гонке на КМ в Антхольце 102 | Биатлон

21:12 Эльянов проиграл Ароняну в 5-м туре на турнире Вейк-ан-Зее 129 | Шахматы

18:52 Урош Велепец: Не справились со стрельбой из-за старой амуниции 132 | Биатлон

18:33 Женская сборная Украины по биатлону сохранила 4-е место в Кубке наций 225 | Биатлон

17:19 Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я 227 | Биатлон / Главные новости спорта

16:46 Хельмут Марко: На месте Mercedes мы поступили бы иначе 109 | Формула-1

16:33 Истомин: Обыграть Новака в пяти сетах - это нечто нереальное 116 | Теннис

16:21 Джокович: Истомин просто был лучше и заслужил победу 149 | Теннис

16:05 Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой 127 | Теннис