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Пять украинских биатлонистов побегут в индивидуальной гонке на КМ в Антхольце
Пять украинских биатлонистов побегут в индивидуальной гонке на КМ в АнтхольцеЗавтра, 19 января, в Антхольце (Италия) на  шестом этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская  индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.

Сборная Украины будет представлена пятью спортсменками, которые получили следующие стартовые номера:

6-й стартовый номер - Сергей Семенов
29-й - Дмитрий Пидручный
34-й - Артем Прима
74-й  - Владимир Семаков
88-й - Александр Жирный

Основные зарубежные соперники будут стартовать в такой очередности:
1. Арнд Пайффер (Германия)
2. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)
3. Кентен Фильон-Майе (Франция)
4. Бенедикт Долль (Германия)
5. Михаэль Реш (Бельгия)
6. Лукас Хофер (Италия)
7. Андрей Расторгуев (Россия)
8. Доминик Ландертингер (Австрия)
9. Ондржей Моравец (Чехия)
10. Доминик Виндиш (Италия)
11. Красимир Анев (Болгария)
12. Клемен Бауэр (Словения)
13. Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
15. Йоханнес Бё (Норвегия)
20. Евгений Гараничев (Россия)
24. Михал Крчмар (Чехия)
25. Лоуэлл Бэйли (США)
26. Фредрик Линдстрем (Швеция)
27. Даниэль Мезотич (Австрия)
28. Мартен Фуркад  - лидер общего зачета Кубка мира и зачета индивидуальных гонок
30. Симон Шемп (Германия)
31. Бенджамин Вегер (Швейцария)
32. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)
33. Антон Шипулин (Россия)
40. Максим Цветков (Россия)
42. Эрик Лессер (Германия)
47. Антон Бабиков  (Россия)
48. Михал Шлезингр (Чехия)
50. Тим Берк (США)
51. Симон Дестье (Франция)
57. Симон Фуркад (Франция)
86. Ярослав Соукуп (Чехия)
95. Дмитрий Малышко (Россия)

Всего на старт индивидуальной гонки выйдут 108 участников. Отметим, что сильнейшие биатлонисты мира будут стартовать в первой стартовой группе. С полным стартовым листом гонки можно ознакомиться по ссылке.

Гонка начнется в 15:15 по киевскому времени.
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