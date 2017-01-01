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Урош Велепец: Не справились со стрельбой из-за старой амуниции
Урош Велепец: Не справились со стрельбой из-за старой амуницииСегодня, 19 января, в Антхольце (Италия) шестой этап Кубка мира по биатлону стартовал женской индивидуальной гонкой на 15 км.
Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, занявшая 17-е место.

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление своих подопечных.

«То, что ни одна наша девушка не справилась со стрельбой – это, прежде всего, из-за старой амуниции. Она нам уже не подходит и ее надо менять. Эти патроны очень чувствительные на ветер. Поэтому там, где у других спортсменок проходят габариты, у нас промахи на 2-3 см.

Поверьте, наши девушки умеют хорошо стрелять. А ногами сегодня все работали хорошо – и Юля, и Настя, и Валя уже бежит на неплохом уровне. Для Лены это была, скорее, тренировочная гонка. Она тоже способна прибавить ходом. Уже знаю расстановку в эстафете, но пока не скажу».
По материалам: biathlon.com.ua
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