На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Женская сборная Украины по биатлону сохранила 4-е место в Кубке наций
Женская сборная Украины по биатлону сохранила 4-е место в Кубке нацийСегодня, 19 января, в Антхольце (Италия) шестой этап Кубка мира по биатлону стартовал женской индивидуальной гонкой на 15 км.
 
Победила немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, второй стала француженка Анаис Шевалье, третьей итальянка Алексия Рунгальдьер.

В общем зачете Кубка мира с учетом результатов индивидуальной гонки Лаура Дальмайер вышла в лидеры (615 очков), обойдя чешку Габриэлу Коукалову (604) и финку Кайсу Макарайнен(594).
Лучшая среди украинок Юлия Джима сохранила 12-е место (316).

В Кубке наций женская сборная Украины сохранила 4-е место (3419), уступая 39 очков Чехии, занимающей 3-е место и опережая на 64 очка Норвегию.
Возглавляет зачет по-прежнему Германия (4099), опережая на 40 очков Францию.

В зачете индивидуальных гонок после двух стартов из трех лидирует немка Лаура Дальмайер (120 очков), выигравшая обе гонки. Таким образом, немка досрочно завоевала малый глобус.
Елена Пидгрушная на 12-м месте (52).  

Биатлон. Кубок мира-2016/2017. Шестой этап. Антхольц (Италия). 19 января
Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 14-ти гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 615 очков
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 604
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 594
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 560
5. Доротея Вирер (Италия) – 442
6. Франциска Хильдебрант (Германия) – 398
7. Жюстин Бреза (Франция) – 380
8. Ева Пускарчикова (Чехия) – 373
9. Анаис Шевалье (Франция) - 370
10. Татьяна Акимова (Россия) – 368

12 (12). Юлия Джима (Украина) - 316
24 (24). Елена Пидгрушная (Украина) – 209
40 (38). Ирина Варвинец (Украина) – 93
47 (46). Анастасия Меркушина (Украина) – 60
61 (62). Юлия Журавок (Украина) – 37
65 (64). Валентина Семеренко (Украина) - 24
68 (66). Яна Бондарь (Украина) – 23

Кубок наций
1. Германия  –  4099 очко
2. Франция – 4059
3. Чехия – 3458
4. УКРАИНА - 3419
5. Норвегия – 3355
6. Россия – 3285
7. Италия – 3227
8. Швеция – 3172
9. Беларусь – 22982
10Австрия – 2766

Зачет Кубка мира в индивидуальных гонках (после двух гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 120 очков
2. Ванесса Хинц (Германия) – 69
3. Лиза Тереза Хаузер (австрия) – 67

12. Елена Пидгрушная (Украина) – 52
18. Юлия Джима (Украина) – 42
22. Юлия Журавок (Украина) – 37
48. Ирина Варвинец (Украина) – 7
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я
Чешка Коукалова лидирует в общем зачете Кубка мира; Джима потеряла две позиции
Женская сборная Украины по биатлону опустилась на 4-е место в Кубке наций
Коукалова возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону; Джима сохранила 13-е место
Женская сборная Украины по биатлону поднялась на 4-е место в Кубке наций
Дальмайер возглавляет общий зачет Кубка мира по биатлону; Джима 15-я
Дальмайер лидирует в общем зачете КМ; Джима поднялась на 11-е место
Женская сборная Украины по биатлону сохранила третье место в Кубке наций
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Последние новости рубрики

Пять украинских биатлонистов побегут в индивидуальной гонке на КМ в Антхольце
Урош Велепец: Не справились со стрельбой из-за старой амуниции
Женская сборная Украины по биатлону сохранила 4-е место в Кубке наций
Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я
Шесть украинских биатлонисток побегут в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце

Последние новости спорта

21:44 Пять украинских биатлонистов побегут в индивидуальной гонке на КМ в Антхольце 102 | Биатлон

21:12 Эльянов проиграл Ароняну в 5-м туре на турнире Вейк-ан-Зее 130 | Шахматы

18:52 Урош Велепец: Не справились со стрельбой из-за старой амуниции 133 | Биатлон

18:33 Женская сборная Украины по биатлону сохранила 4-е место в Кубке наций 226 | Биатлон

17:19 Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я 227 | Биатлон / Главные новости спорта

16:46 Хельмут Марко: На месте Mercedes мы поступили бы иначе 109 | Формула-1

16:33 Истомин: Обыграть Новака в пяти сетах - это нечто нереальное 116 | Теннис

16:21 Джокович: Истомин просто был лучше и заслужил победу 149 | Теннис

16:05 Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой 127 | Теннис

15:53 Пакьяо не знает Хорна, с которым будет драться в апреле 114 | Бокс

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я
Australian Open. Джокович проиграл в пяти сетах 117-й ракетке
Australian Open. Савчук в паре с Олару вышли во второй круг
Australian Open. Долгополов проиграл Монфису во втором круге
Australian Open. Свитолина вышла в третий круг









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (225)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (461)
Октябрь 2016 (545)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги