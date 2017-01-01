Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я

Сегодня, 19 января, в Антхольце (Италия) стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.
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