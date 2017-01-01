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Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я

Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я

Сегодня, 19 января, в Антхольце (Италия) стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований  состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победила немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, которая несмотря на два промаха, опередила промахнувшихся по одному разу француженку Анаис Шевалье на 3,8 секунды, итальянку Алексию Рунгальдьер на 46,0.

В цветочную церемонию заехали француженка Мари Дорен Абер (2 промаха) и немки Марен Хаммершмидт (2) и Ванесса Хинц (3).

Лучшей среди шести украинок стала Елена Пидгрушная, которая с тремя промахами и отставанием в 3 минуты 4,5 секунды стала 17-й.  Остальные украинки допустили четыре и более промахов. Тем не менее, еще двоим все же удалось финишировали в очковой зоне: Юлия Джима – 20-я (5 промахов) и Юлия Журавок – 34-я (4 промаха).
Не набрали кубковых очков Анастасия Меркушина (8 промахов) – 58-я, Валентина Семеренко (8 промахов) – 76-я и Яна Бондарь (10 промахов) – 91-я.

На лыжне быстрее всех была Лаура Дальмайер. Среди украинок - Юлия Джима (11-я) +1.03,6.

Быстрее всех стреляла чешка Ева Пускарчикова (3 промаха), проведя на огневых рубежах 1 минуту 34 секунды. Анастасия Меркушина (8) – девятая +25,0.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц (Италия). 19 января
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа.
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 44.48,7 (1+1+0+0 штрафных минут)
2. Анаис Шевалье (Франция) - +3,8 (0+1+0+0)
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) - +46,0 (0+1+0+0)
4. Мари Дорен Абер (Франция) - +55,0 (0+2+0+0)
5. Марен Хаммершмидт (Германия) - +1.16,2 (0+2+0+0)
6. Ванесса Хинц (Германия) - +1.19,1 (1+0+1+1)

17. Елена Пидгрушная (Украина) - +3.04,5 (2+0+1+0)
20. Юлия Джима (Украина) - +3.29,5 (1+2+1+1)
34. Юлия Журавок (Украина) - +5.16,7 (1+0+1+2)
58. Анастасия Меркушина (Украина) - +6.49,2 (2+3+2+1)
76. Валентина Семеренко (Украина) - +8.27,4 (2+2+3+1)
91. Яна Бондарь (Украина) -  +10.53,4 (2+4+2+2)

Время на лыжне
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 38.23,6
2. Габриэла Коукалова (Чехия) - +28,8
3. Жюстин Бреза (Франция) - +30,5

11. Юлия Джима (Украина) - +1.03,6
17. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.44,8
23. Анаис Шевалье (Фанция) - +2.01,9
25. Елена Пидгрушная (Украина) - +2.10,4
29. Валентина Семеренко (Украина) - +2.21,6
30. Алексия Рунггальдье (Италия) - +2.21,8
59. Яна Бондарь (Украина) -  +3.24,9
71. Юлия Журавок (Украина) - +4.02,5

Время на стрельбе
1. Ева Пускарчикова (Чехия) – 1.34,0 (3 промаха)
2. Люси Харватова (Чехия) - +19,0 (6)
3. Дуня Здуч (Австрия) - +20,0 (3)

8. Анаис Шевалье (Франция) - +24,0 (1)
9. Анастасия Меркушина (Украина) - +25,0 (8)
12-13. Юлия Журавок (Украина) - +31,0 (4)
23-24. Алексия Рунггальдье (Италия) - +43,0 (1)
26-29. Яна Бондарь (Украина) -  +45,0 (10)
33-35. Юлия Джима (Украина) - +53,0 (5)
69-71. Елена Пидгрушная (Украина) - +1.14,0 (3)
79-82. Лаура Дальмайер (Германия) - +1.24,0 (2)
84. Валентина Семеренко (Украина) - +1.26,0 (8)
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