Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц (Италия). 19 января

Сегодня, 19 января, в Антхольце (Италия) стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.Победила немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, которая несмотря на два промаха, опередила промахнувшихся по одному разу француженку Анаис Шевалье на 3,8 секунды, итальянку Алексию Рунгальдьер на 46,0.В цветочную церемонию заехали француженка Мари Дорен Абер (2 промаха) и немки Марен Хаммершмидт (2) и Ванесса Хинц (3).Лучшей среди шести украинок стала Елена Пидгрушная, которая с тремя промахами и отставанием в 3 минуты 4,5 секунды стала 17-й. Остальные украинки допустили четыре и более промахов. Тем не менее, еще двоим все же удалось финишировали в очковой зоне: Юлия Джима – 20-я (5 промахов) и Юлия Журавок – 34-я (4 промаха).Не набрали кубковых очков Анастасия Меркушина (8 промахов) – 58-я, Валентина Семеренко (8 промахов) – 76-я и Яна Бондарь (10 промахов) – 91-я.На лыжне быстрее всех была Лаура Дальмайер. Среди украинок - Юлия Джима (11-я) +1.03,6.Быстрее всех стреляла чешка Ева Пускарчикова (3 промаха), проведя на огневых рубежах 1 минуту 34 секунды. Анастасия Меркушина (8) – девятая +25,0.1. Лаура Дальмайер (Германия) – 44.48,7 (1+1+0+0 штрафных минут)2. Анаис Шевалье (Франция) - +3,8 (0+1+0+0)3. Алексия Рунгальдьер (Италия) - +46,0 (0+1+0+0)4. Мари Дорен Абер (Франция) - +55,0 (0+2+0+0)5. Марен Хаммершмидт (Германия) - +1.16,2 (0+2+0+0)6. Ванесса Хинц (Германия) - +1.19,1 (1+0+1+1)17. Елена Пидгрушная (Украина) - +3.04,5 (2+0+1+0)20. Юлия Джима (Украина) - +3.29,5 (1+2+1+1)34. Юлия Журавок (Украина) - +5.16,7 (1+0+1+2)58. Анастасия Меркушина (Украина) - +6.49,2 (2+3+2+1)76. Валентина Семеренко (Украина) - +8.27,4 (2+2+3+1)91. Яна Бондарь (Украина) - +10.53,4 (2+4+2+2)1. Лаура Дальмайер (Германия) – 38.23,62. Габриэла Коукалова (Чехия) - +28,83. Жюстин Бреза (Франция) - +30,523. Анаис Шевалье (Фанция) - +2.01,930. Алексия Рунггальдье (Италия) - +2.21,81. Ева Пускарчикова (Чехия) – 1.34,0 (3 промаха)2. Люси Харватова (Чехия) - +19,0 (6)3. Дуня Здуч (Австрия) - +20,0 (3)8. Анаис Шевалье (Франция) - +24,0 (1)23-24. Алексия Рунггальдье (Италия) - +43,0 (1)79-82. Лаура Дальмайер (Германия) - +1.24,0 (2)