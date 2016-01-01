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Шесть украинских биатлонисток побегут в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце
Шесть украинских биатлонисток побегут в индивидуальной гонке на этапе КМ в АнтхольцеЗавтра, 19 января, в Антхольце (Италия) стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Сборная Украины будет представлена шестью спортсменками, которые получили следующие стартовые номера:

17-й стартовый номер – Елена Пидгрушная
21-й – Юлия Журавок
36-й – Юлия Джима
43-й – Анастасия Меркушина
77-й – Валентина Семеренко
87-й – Яна Бондарь

Основные зарубежные соперницы будут стартовать в такой очередности:
1 – Кайса Макарайнен (Финляндия)
2 – Марте Олсбю (Норвегия)
6 – Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
8 – Магдалена Гвиздон (Польша)
9 – Доротея Вирер (Италия)
10 – Екатерина Глазырина (Россия)
11 – Ванесса Хинц (Германия)
13 – Фанни Хорн Биркеланд (Норвегия)
15 – Лаура Дальмайер (Германия) – лидер Кубка мира в зачете индивидуальных гонок
16 – Вероника Виткова (Чехия)
19 – Ева Пускарчикова (Чехия)
20 – Габриэла Коукалова (Чехия) – лидер общего зачета Кубка мира
24 – Мари Дорен Абер (Франция)
26 – Жюстин Браза (Франция)
27 – Тея Грегорин (Словения)
28 – Надежда Скардино (Беларусь)
30 – Франциска Хильдебрант (Германия)
31 – Моника Хойниш (Польша)
32 – Анаис Шевалье (Франция)
34 – Галина Вишгевская (Казахстан)
35 – Дарья Домрачевап (Беларусь)
44 – Анаис Бескон (Франция)
46 – Сюзан Данкли (США)
47 – Кристина Гузик (Польша)
49 – Татьяна Акимова (Россия)

Всего на старт индивидуальной гонки выйдут 100 биатлонисток. Отметим, что сильнейшие биатлонистки мира будут стартовать в первой стартовой группе. С полным стартовым листом гонки можно ознакомиться по ссылке.

Гонка начнется в 15:15 по киевскому времени.
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