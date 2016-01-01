Шесть украинских биатлонисток побегут в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце

Завтра, 19 января, в Антхольце (Италия) стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.



Сборная Украины будет представлена шестью спортсменками, которые получили следующие стартовые номера:



17-й стартовый номер – Елена Пидгрушная

21-й – Юлия Журавок

36-й – Юлия Джима

43-й – Анастасия Меркушина

77-й – Валентина Семеренко

87-й – Яна Бондарь



Основные зарубежные соперницы будут стартовать в такой очередности:

1 – Кайса Макарайнен (Финляндия)

2 – Марте Олсбю (Норвегия)

6 – Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

8 – Магдалена Гвиздон (Польша)

9 – Доротея Вирер (Италия)

10 – Екатерина Глазырина (Россия)

11 – Ванесса Хинц (Германия)

13 – Фанни Хорн Биркеланд (Норвегия)

15 – Лаура Дальмайер (Германия) – лидер Кубка мира в зачете индивидуальных гонок

16 – Вероника Виткова (Чехия)

19 – Ева Пускарчикова (Чехия)

20 – Габриэла Коукалова (Чехия) – лидер общего зачета Кубка мира

24 – Мари Дорен Абер (Франция)

26 – Жюстин Браза (Франция)

27 – Тея Грегорин (Словения)

28 – Надежда Скардино (Беларусь)

30 – Франциска Хильдебрант (Германия)

31 – Моника Хойниш (Польша)

32 – Анаис Шевалье (Франция)

34 – Галина Вишгевская (Казахстан)

35 – Дарья Домрачевап (Беларусь)

44 – Анаис Бескон (Франция)

46 – Сюзан Данкли (США)

47 – Кристина Гузик (Польша)

49 – Татьяна Акимова (Россия)



Всего на старт индивидуальной гонки выйдут 100 биатлонисток. Отметим, что сильнейшие биатлонистки мира будут стартовать в первой стартовой группе. С полным стартовым листом гонки можно ознакомиться по



Гонка начнется в 15:15 по киевскому времени. Завтра, 19 января, в Антхольце (Италия) стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.Сборная Украины будет представлена шестью спортсменками, которые получили следующие стартовые номера:1 – Кайса Макарайнен (Финляндия)2 – Марте Олсбю (Норвегия)6 – Лиза Тереза Хаузер (Австрия)8 – Магдалена Гвиздон (Польша)9 – Доротея Вирер (Италия)10 – Екатерина Глазырина (Россия)11 – Ванесса Хинц (Германия)13 – Фанни Хорн Биркеланд (Норвегия)15 –16 – Вероника Виткова (Чехия)19 – Ева Пускарчикова (Чехия)20 –24 – Мари Дорен Абер (Франция)26 – Жюстин Браза (Франция)27 – Тея Грегорин (Словения)28 – Надежда Скардино (Беларусь)30 – Франциска Хильдебрант (Германия)31 – Моника Хойниш (Польша)32 – Анаис Шевалье (Франция)34 – Галина Вишгевская (Казахстан)35 – Дарья Домрачевап (Беларусь)44 – Анаис Бескон (Франция)46 – Сюзан Данкли (США)47 – Кристина Гузик (Польша)49 – Татьяна Акимова (Россия)Всего на старт индивидуальной гонки выйдут 100 биатлонисток. Отметим, что сильнейшие биатлонистки мира будут стартовать в первой стартовой группе. С полным стартовым листом гонки можно ознакомиться по ссылке Гонка начнется впо киевскому времени.