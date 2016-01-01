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Йоханнес Бё: Цель на чемпионат мира –бороться за медали в каждой гонке

Йоханнес Бё: Цель на чемпионат мира –бороться за медали в каждой гонке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что хочет завоевать медали во всех гонках на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Еще никто не делал этого раньше, так что кто-то должен быть первым. На чемпионате мира шесть гонок. Цель – быть в достаточно хорошей форме, чтобы пробежать все гонки и побороться за медали в каждой. Это будет огромное достижение», – цитирует Бё NRK.

Отметим, что норвежка Тура Бергер и француженка Мари Дорен Абер завоевывали медали во всех гонках чемпионата мира, у мужчин этого не делал никто. По пять медалей брали Мартен Фуркад, Тарьей Бё и Эмиль Хегле Свенсен.

Чемпионат мира-2017 по биатлону состоится в Хохфильцене (Австрия) 8-19 февраля.
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