На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Нойнер: Дальмайер может завоевать 5 медалей на ЧМ в Хохфильцене

Лаура Дальмайер

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Магдалена Нойнер оценила перспективы своей соотечественницы Лауры Дальмайер на чемпионате мира в Хохфильцене, который пройдёт с 9 по 19 февраля.

«Лаура способна повторить успех прошлого сезона, когда она завоевала пять медалей на чемпионате мира», — приводит слова Нойнер Ran. - Она может пробиться в тройку в спринте, гонке преследования и масс-старте. В индивидуальной гонке при хорошей стрельбе Дальмайер тоже может подняться высоко. Что касается эстафетных гонок, то тут у сборных Германии будут высокие шансы».
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Олимпиада-2010: Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер не побежит в эстафете
Магдалена Нойнер завершит карьеру по окончании сезона-2011/12
Лаура Дальмайер: Последний, пятый круг был вообще чем-то невероятным
Магдалена Нойнер: «Все будут рады, когда я, наконец уйду»
Магдалена Нойнер заболела гриппом
Магдалена Нойнер вышла замуж за плотника
Магдалена Нойнер собирается выступить в «Рождественской гонке» в 2012 году
Нойнер: «Хочу выиграть шесть медалей, и сделаю для этого все возможное»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Последние новости рубрики

Нойнер: Дальмайер может завоевать 5 медалей на ЧМ в Хохфильцене
Биатлонисты потребовали от IBU увеличить штраф за употребление допинга до €1 млн
Дарья Домрачева: Планирую выступить на всех оставшихся этапах Кубка мира
Назван состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону
Предварительный состав сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону

Последние новости спорта

21:30 УХЛ. 15-й тур. «Дженералз» всухую обыграли «Белый Барс» 77 | Хоккей

20:17 Нойнер: Дальмайер может завоевать 5 медалей на ЧМ в Хохфильцене 101 | Биатлон

20:00 Джокович: В первом круге мне достался один из самых сильных соперников 103 | Теннис

19:14 В Ницце улица названа в честь погибшего гонщика Формулы-1 114 | Формула-1

18:48 Велосипедистка Любовь Басова получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине 101 | Велоспорт

18:31 Биатлонисты потребовали от IBU увеличить штраф за употребление допинга до €1 млн 107 | Биатлон

18:15 Австралиец Эванс выиграл первый этап велогонки «Тур Даун Андер» 110 | Велоспорт

17:57 Чемпион ОИ-2010 в супергиганте Свиндаль досрочно завершил сезон из-за травмы 92 | Горнолыжный спорт

17:35 Ники Лауда: Думаю, Боттас будет таким же быстрым, как Нико Росберг 93 | Формула-1

17:26 Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео) 133 | Теннис / Видео

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Australian Open. Долгополов стартовал с победы на Чоричем
Australian Open. Бондаренко проиграла Гарсии в первом круге
Australian Open. Марченко уступил Маррею в первом круге
Australian Open. Цуренко на старте уступила действующей чемпионке Кербер
Australian Open. Свитолина стартовала с победы









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (177)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (461)
Октябрь 2016 (545)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги