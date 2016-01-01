Биатлонисты потребовали от IBU увеличить штраф за употребление допинга до €1 млн

Биатлонисты ведущих мировых сборных потребовали от Международного союза биатлонистов (IBU) увеличить штраф за употребление допинга с €200 тысяч до €1 миллиона. Об этом сообщает чешский портал iDNES.
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