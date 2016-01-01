Биатлонисты потребовали от IBU увеличить штраф за употребление допинга до €1 млн

Биатлонисты ведущих мировых сборных потребовали от Международного союза биатлонистов (IBU) увеличить штраф за употребление допинга с €200 тысяч до €1 миллиона. Об этом сообщает чешский портал iDNES.Ранее в немецком Рупольдинге прошла встреча биатлонистов, в результате которой более 170 спортсменов из разных стран подписали документ с требованиями от IBU более жестких мер по борьбе с допингом.Помимо увеличения штрафа, в списке требований значатся пункты о сокращении на два года квоты на участие в соревнованиях для федерации, чей спортсмен уличен в употреблении допинга, временном отстранении подозреваемых спортсменов, не допуске признанных виновными в употреблении запрещенных веществ биатлонистов до Олимпиады и чемпионатов мира, сокращении финансовой поддержки таких спортсменов от IBU.Кроме того, глава чешской федерации биатлона Иржи Хамза потребовал от IBU четких объяснений, почему организация проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и отдала российской Тюмени право на проведение чемпионата мира 2021 года.