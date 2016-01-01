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Дарья Домрачева: Планирую выступить на всех оставшихся этапах Кубка мира
Дарья Домрачева: Планирую выступить на всех оставшихся этапах Кубка мираБелорусская биатлонистка Дарья Домрачева, возобновившая выступление после рождения дочери, заявила, что собирается выступить на всех оставшихся этапах Кубка мира.

«До лучшей формы еще далеко, за спиной только два месяца подготовки после длительного перерыва. Считаю, что неплохо получается сражаться. Надеюсь, сил хватит до конца сезона», - сказала Домрачева в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

Также Дарья рассказала о том, чему учится у своего мужа, титулованного норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.

«Самое главное, чему можно у него поучиться – собранности и организационным способностям. Он продумывает все до мелочей, каждый шаг. В большом спорте это важно», - считает биатлонистка.

Домрачева и Бьорндален проведут высотный тренировочный сбор перед чемпионатом мира-2017 в Хохфильцене.

«Как показывает практика – высотные тренировки срабатывают. Перед чемпионатом мира мы с Дарьем пройдем абсолютно одинаковую тренировочную программу. Я знаю, что нужно делать для подготовки к Хохфильцену», – сказал Бьорндален.
По материалам: tribuna.com
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