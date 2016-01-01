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Назван состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону

Назван состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону

С 25 по 29 января в Душниках-Здруй (Польша) пройдет чемпионат Европы по биатлону.
 
Сборная Украины будет представлена в следующем составе:

Женщины
Юлия Джима
Ирина Варвинец
Анастасия Меркушина
Юлия Журавок
Яна Бондарь

Мужчины
Александр Жирный
Виталий Кильчицкий
Владимир Семаков
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко

Программа чемпионата Европы по биатлону:
(старты гонок указаны по киевскому времени)

25 января, 11:00 – мужская индивидуальная гонка
25 января, 14:30 - женская индивидуальная гонка

27 января, 11:00 – мужской спринт
27 января, 14:30 – женский спринт

28 января, 11:00 – мужская гонка преследования
28 января, 14:30 -  женская гонка преследования

29 января, 11:00 – одиночная смешанная эстафета
29 января, 14:30 – смешанная эстафета
По материалам: biathlon.com.ua
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