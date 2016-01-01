Назван состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону

С 25 по 29 января в Душниках-Здруй (Польша) пройдет чемпионат Европы по биатлону. С 25 по 29 января в Душниках-Здруй (Польша) пройдет чемпионат Европы по биатлону. Сборная Украины будет представлена в следующем составе:

Женщины

Юлия Джима

Ирина Варвинец

Анастасия Меркушина

Юлия Журавок

Яна Бондарь



Мужчины

Александр Жирный

Виталий Кильчицкий

Владимир Семаков

Артем Тищенко

Руслан Ткаленко



Программа чемпионата Европы по биатлону:

(старты гонок указаны по киевскому времени)



25 января, 11:00 – мужская индивидуальная гонка

25 января, 14:30 - женская индивидуальная гонка



27 января, 11:00 – мужской спринт

27 января, 14:30 – женский спринт



28 января, 11:00 – мужская гонка преследования

28 января, 14:30 - женская гонка преследования



29 января, 11:00 – одиночная смешанная эстафета

29 января, 14:30 – смешанная эстафета Юлия ДжимаИрина ВарвинецАнастасия МеркушинаЮлия ЖуравокЯна БондарьАлександр ЖирныйВиталий КильчицкийВладимир СемаковАртем ТищенкоРуслан Ткаленко, 11:00 – мужская индивидуальная гонка, 14:30 - женская индивидуальная гонка, 11:00 – мужской спринт, 14:30 – женский спринт, 11:00 – мужская гонка преследования, 14:30 - женская гонка преследования, 11:00 – одиночная смешанная эстафета, 14:30 – смешанная эстафета