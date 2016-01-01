Предварительный состав сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил предварительный состав команды на чемпионат мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.



«Решение о распределении спортсменов по дистанциям будет принято позднее. Это первые фамилии участников чемпионата. Мы намерены расширить этот список.



У нас есть одно место в женской команде. Мы решим, кого еще взять после этапа Кубка мира в Антхольце и чемпионата Европы. Что касается мужчин, то идет напряженная борьба за последние места в команде», – приводит слова спортивного директора команды Мортена Аа Дьюпвика



Мужчины: Уле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бо, Эмиль Хегле Свенсен, Ларс Хельге Биркеланд.



Женщины: Тириль Экхофф, Фанни Хурн Биркеланд, Марте Олсбю, Хильде Фенне, Кайя-Вейен Николайсен. Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил предварительный состав команды на чемпионат мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.«Решение о распределении спортсменов по дистанциям будет принято позднее. Это первые фамилии участников чемпионата. Мы намерены расширить этот список.У нас есть одно место в женской команде. Мы решим, кого еще взять после этапа Кубка мира в Антхольце и чемпионата Европы. Что касается мужчин, то идет напряженная борьба за последние места в команде», – приводит слова спортивного директора команды Мортена Аа Дьюпвика сайт Союза биатлонистов Норвегии.Уле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бо, Эмиль Хегле Свенсен, Ларс Хельге Биркеланд.Тириль Экхофф, Фанни Хурн Биркеланд, Марте Олсбю, Хильде Фенне, Кайя-Вейен Николайсен.