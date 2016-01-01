Мартен Фуркад: В Антхольце пропущу эстафету, остальные гонки побегу, если хочу бороться за малые глобусы

Лидер общего зачета Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал в интервью France Télévisions о том, что пропустит эстафету в Антхольце, а также о значимости побед.– Я уверен, что 60-я победа не будет такой же, как была первая, но для меня ценна каждая. Появляется некая рутина в победах, я это говорю без всякого высокомерия, ведь я всегда получаю максимум удовольствия от побед, от выступления в гонке, от преодоления себя.– Думаю, они немного расстроены, но точно не готовы отказываться от возможности победить. Они будут бороться со мной и пытаться обыграть при малейшей же возможности. Я по-прежнему начеку. Но если я могу продолжить в том же духе, то колебаться нельзя.– Перед чемпионатом у нас еще одна соревновательная неделя. Осталось три гонки, одну из которых я пропущу, так как в команде решили, что можно дать мне отдохнуть. Получается, будет две гонки, без которых я мог бы и обойтись, но если я хочу завоевать малые хрустальные глобусы, то нужно принять участие в них.Так что тут никаких вопросов. В Антхольце я побегу и попытаюсь приблизиться к рекорду Бьорндалена.– В конце сезона я буду идти от гонки к гонке. Посмотрим, все будет зависеть от результатов. Но сейчас я придерживаюсь первоначального плана и собираюсь бежать все этапы.