На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Дмитрий Пидручный: В таком составе, как сейчас, мы можем бороться за более высокие позиции

Дмитрий Пидручный: В таком составе, как сейчас, мы можем бороться за более высокие позиции. Фото biathlon.com.ua

Начало нового года для капитана мужской сборной Украины по биатлону Дмитрия Пидручного оказался сложным - из-за отравления он вынужден был фактически пропустить этап Кубка мира в Оберхофе. Но уже в Рупольдинге болельщики увидели Дмитрия в десятке лучших в спринте.

- Дмитрий, на этой неделе, тебе удались два довольно неплохих старта. Судя по твоим выступлениям, можно сказать, что последствия отравления преодолены?
- Думаю, что да, уже преодолены. Даже организм немного очистился - возможно, потому сейчас и бежится немного легче. Сейчас чувствую себя хорошо и, думаю, что все уже позади.

- Как ты сам оцениваешь два старта, которые провел в Рупольдинге?
- Что касается спринта, то не совсем готов был ходом, скорости ощутимо не хватало. Сегодня уже бежалось лучше, даже несмотря на не идеальную работу лыж. Падал свежий снег, и подготовить лыжи под такую погоду очень трудно. И я замечал, что у многих соперников лыжи ехали лучше. То же самое после финиша сказали и Семенов с Примой. Я не хочу сказать, что нам их плохо подготовили, но в такую погоду много значит - просто угадать со смазкой. В подъем лыжи работали неплохо, а на спусках у итальянцев, руссиян, французов чувствовалось преимущество.

- Прошлогодний Рупольдинг не вспоминался? (Тогда в масс-старте Пидручный был четвертым)
- Да нет. (Смеется) Уже год прошел. Конечно, хотелось бы на последнем круге также побороться за более высокие места, но сил пока не хватало. Не хватило буквально на последний километр.

- Чего именно не хватило? Возможно, Тарьея Бё в качестве локомотива и раздражителя?
- (Смеется) Ну был Бё-младший, который полкруга просидел у меня за спиной, а на последних метрах немного оторвались с Эберхардом. К сожалению, зацепиться за ними не получилось. Ну а Тарьея не хватает - пусть возвращается. (Улыбается)

- К третьему рубежу у тебя оставались шансы на очень высокое место. Что случилось на первой стойке?
- Начал перестраховываться, выцеливать, стрелять не в своем режиме. Даже по времени видно, что стрелял я на 7-8 секунд дольше, чем обычно. Смазал дважды - потом плюнул, быстро дальше отстрелялся, а потом пришел на последнюю стрельбу - отработал в режиме бах-бах-бах, и все попал. А почему так делал на первой стойке - до сих пор не понимаю. Возможно, слишком сильно хотел попасть. А на стрельбе лежа немного поспешил с третьим выстрелом.

- Кто был инициатором решения пропустить эстафету?
- Я вместе с тренером. Я чувствовал, что не совсем еще готов для эстафетного этапа. Нужно было еще потренироваться, почувствовать свои силы. А в эстафете, думаю, я не смог бы пробежать так, как через два дня в спринте.

- Как считаешь, эти сэкономленные силы действительно сыграли важную роль в результате спринта?
- Думаю, что да.

- А теперь за свой четвертый этап не беспокоишься? Виталий Кильчицкий провел его на самом деле сильно ...
- (Смеется) Ну сейчас провел, а удастся ли в следующий раз? Это - биатлон. У меня нет никаких ревностей по четвертому этапу. Даже проще бежать второй или третий - меньше ответственности, не так нервы влияют, и ждать своей очереди стартовать меньше. Поэтому, если Виталик потянет - пусть бежит, я не против. Но сможет ли он повторить? Бывает так, что однажды ты на высоте, а в следующий раз - переоцениваешь свои возможности. Думаю, в спринте с Килей так и произошло: возможно, он был слишком уверен в своих силах.

- Если бы заранее знал, что во всех эстафетах сезона, в том числе и на чемпионате мира, наша команда заняла четвертое место, согласился бы?
- На чемпионате мира - нет. Конечно, я не хочу сказать, что мы стали фаворитами эстафет, но чувствую способность команды побороться за медали. Даже в том же Рупольдинге - забери у ребят один-два запасных, и они могли спокойно заезжать на подиум. Так же - и в Поклюке: мы боролись до конца и результаты были очень плотными. Я думаю, в таком составе, как мы сейчас, мы можем бороться и за более высокие позиции.

- Владимир Брынзак в своем интервью среди спортсменов, кому, возможно, потребуется некоторая передышка в Антхольце, называл и тебя. А ты как сам чувствуешь - тебе нужна пауза, чтобы набраться сил, или - как можно больше стартов для возвращения кондиций?
- Пока сложно сказать. Учитывая то, как бежалось сегодня, возможно, и стоит что-то пропустить. Но, посоветовавшись с тренерами, возможно, и ничего не буду пропускать вообще. Даже индивидуальную гонку, в таком случае, буду стартовать. Потому что когда часто не стартуешь - пропадает уверенность, в частности, в стрельбе.

- Об индивидуалке ты вновь сказал неохотно. Представим ситуацию, которая может быть вполне реальной, учитывая календарь нынешнего чемпионата мира. Допустим, по результатам спринта и преследования тебе не хватает очков для масс-старта и необходима индивидуалка. Побежишь?
- На чемпионате мира? .. Ну, в Хохфильцене я с вероятностью 99% буду стартовать в индивидуальке. В Антхольце - еще пока под вопросом, а на чемпионате мира, если все будет хорошо со здоровьем и если не вытеснят партнеры по команде, буду стартовать. Это - чемпионат мира, где нужно бороться за все, цеплять малейший шанс, пробовать в каждой гонке.

- А как насчет чемпионата Европы? Есть соревнования в Душниках в твоих планах?
- В моих-то планах есть, а вот в тренерских - не очень.

- Ты разочарован?
- Ну как сказать? .. Хотелось бы стартануть. Все же - чемпионат Европы, где также интересно попробовать свои силы. Но по словам тренера я понял, что у него на меня больше планы на чемпионат мира, чем на Европу. Поэтому в Душники поедут другие спортсмены.

- Прошла уже почти половина сезона. При достижении каких целей ты скажешь, что сезон однозначно удачный?
- Ну ... чтобы однозначно удачный - это медаль чемпионата мира, не важно какого сорта и в какой гонке.

- А условно удачный? ..
- Для условно удачного хватит подиума на каком-то из этапов Кубка мира. А еще более условно удачный - финишировать в топ-20 общего зачета.
По материалам: biathlon.com.ua
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Дмитрий Пидручный: После двух промахов я уже мало на что рассчитывал
Сергей Семенов: «Стрельба – это единственное, чем я не доволен»
Сергей Семенов: При удачной стрельбе я готов бороться за высокие места
Дмитрий Пидручный: Честно говоря, не рассчитывал, что смогу бороться и терпеть такие скорости
Брынзак: Думаю, на ЧМ у нас будет команда, которая сможет бороться за высокие места
Сергей Семенов: Слишком не торопился, чтобы не рисковать штрафом в стрельбе
Андрей Дериземля: Я не радуюсь ошибкам и неудачам соперников, но это спорт!
Сергей Семенов: Травмы меня не отпускают, снова шел в конце на зубах
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Последние новости рубрики

Дмитрий Пидручный: В таком составе, как сейчас, мы можем бороться за более высокие позиции
Чешка Коукалова лидирует в общем зачете Кубка мира; Джима потеряла две позиции
Макарайнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Варвинец – 20-я
Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира; Пидручный сохранил 21-е место
Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Пидручный – 18-й

Последние новости спорта

18:25 Дмитрий Пидручный: В таком составе, как сейчас, мы можем бороться за более высокие позиции 34 | Биатлон

17:32 Мейвезер не хочет выставлять Дэвиса против Ломаченко 75 | Бокс

17:13 Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя 83 | Бокс / Видео

16:53 Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото) 83 | Бокс / Фото

16:40 Алим о победе над Хитровым 100 | Бокс

16:27 Промоутер Джошуа: Шансы Энтони в бою с Кличко - 50 на 50 115 | Бокс

16:12 Илья Марченко: Физически и ментально Маррей был сильнее меня 72 | Теннис

14:26 Australian Open. Марченко уступил Маррею в первом круге 122 | Теннис / Главные новости спорта

13:44 Australian Open. Цуренко на старте уступила действующей чемпионке Кербер 106 | Теннис / Главные новости спорта

13:26 Australian Open. Свитолина стартовала с победы 111 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Australian Open. Марченко уступил Маррею в первом круге
Australian Open. Цуренко на старте уступила действующей чемпионке Кербер
Australian Open. Свитолина стартовала с победы
Australian Open. Катерина Козлова на старте уступила Винус Уильямс
Макарайнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Варвинец – 20-я









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (147)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (462)
Октябрь 2016 (545)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги