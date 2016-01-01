Дмитрий Пидручный: В таком составе, как сейчас, мы можем бороться за более высокие позиции

Начало нового года для капитана мужской сборной Украины по биатлону Дмитрия Пидручного оказался сложным - из-за отравления он вынужден был фактически пропустить этап Кубка мира в Оберхофе. Но уже в Рупольдинге болельщики увидели Дмитрия в десятке лучших в спринте.- Думаю, что да, уже преодолены. Даже организм немного очистился - возможно, потому сейчас и бежится немного легче. Сейчас чувствую себя хорошо и, думаю, что все уже позади.- Что касается спринта, то не совсем готов был ходом, скорости ощутимо не хватало. Сегодня уже бежалось лучше, даже несмотря на не идеальную работу лыж. Падал свежий снег, и подготовить лыжи под такую погоду очень трудно. И я замечал, что у многих соперников лыжи ехали лучше. То же самое после финиша сказали и Семенов с Примой. Я не хочу сказать, что нам их плохо подготовили, но в такую погоду много значит - просто угадать со смазкой. В подъем лыжи работали неплохо, а на спусках у итальянцев, руссиян, французов чувствовалось преимущество.- Да нет. (Смеется) Уже год прошел. Конечно, хотелось бы на последнем круге также побороться за более высокие места, но сил пока не хватало. Не хватило буквально на последний километр.- (Смеется) Ну был Бё-младший, который полкруга просидел у меня за спиной, а на последних метрах немного оторвались с Эберхардом. К сожалению, зацепиться за ними не получилось. Ну а Тарьея не хватает - пусть возвращается. (Улыбается)- Начал перестраховываться, выцеливать, стрелять не в своем режиме. Даже по времени видно, что стрелял я на 7-8 секунд дольше, чем обычно. Смазал дважды - потом плюнул, быстро дальше отстрелялся, а потом пришел на последнюю стрельбу - отработал в режиме бах-бах-бах, и все попал. А почему так делал на первой стойке - до сих пор не понимаю. Возможно, слишком сильно хотел попасть. А на стрельбе лежа немного поспешил с третьим выстрелом.- Я вместе с тренером. Я чувствовал, что не совсем еще готов для эстафетного этапа. Нужно было еще потренироваться, почувствовать свои силы. А в эстафете, думаю, я не смог бы пробежать так, как через два дня в спринте.- Думаю, что да.- (Смеется) Ну сейчас провел, а удастся ли в следующий раз? Это - биатлон. У меня нет никаких ревностей по четвертому этапу. Даже проще бежать второй или третий - меньше ответственности, не так нервы влияют, и ждать своей очереди стартовать меньше. Поэтому, если Виталик потянет - пусть бежит, я не против. Но сможет ли он повторить? Бывает так, что однажды ты на высоте, а в следующий раз - переоцениваешь свои возможности. Думаю, в спринте с Килей так и произошло: возможно, он был слишком уверен в своих силах.- На чемпионате мира - нет. Конечно, я не хочу сказать, что мы стали фаворитами эстафет, но чувствую способность команды побороться за медали. Даже в том же Рупольдинге - забери у ребят один-два запасных, и они могли спокойно заезжать на подиум. Так же - и в Поклюке: мы боролись до конца и результаты были очень плотными. Я думаю, в таком составе, как мы сейчас, мы можем бороться и за более высокие позиции.- Пока сложно сказать. Учитывая то, как бежалось сегодня, возможно, и стоит что-то пропустить. Но, посоветовавшись с тренерами, возможно, и ничего не буду пропускать вообще. Даже индивидуальную гонку, в таком случае, буду стартовать. Потому что когда часто не стартуешь - пропадает уверенность, в частности, в стрельбе.- На чемпионате мира? .. Ну, в Хохфильцене я с вероятностью 99% буду стартовать в индивидуальке. В Антхольце - еще пока под вопросом, а на чемпионате мира, если все будет хорошо со здоровьем и если не вытеснят партнеры по команде, буду стартовать. Это - чемпионат мира, где нужно бороться за все, цеплять малейший шанс, пробовать в каждой гонке.- В моих-то планах есть, а вот в тренерских - не очень.- Ну как сказать? .. Хотелось бы стартануть. Все же - чемпионат Европы, где также интересно попробовать свои силы. Но по словам тренера я понял, что у него на меня больше планы на чемпионат мира, чем на Европу. Поэтому в Душники поедут другие спортсмены.- Ну ... чтобы однозначно удачный - это медаль чемпионата мира, не важно какого сорта и в какой гонке.- Для условно удачного хватит подиума на каком-то из этапов Кубка мира. А еще более условно удачный - финишировать в топ-20 общего зачета.