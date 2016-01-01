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Чешка Коукалова лидирует в общем зачете Кубка мира; Джима потеряла две позиции

Чешка Коукалова лидирует в общем зачете Кубка мира; Джима потеряла две позиции

Сегодня, 15 января, в Рупольдинге (Германия) пятый этап Кубка мира по биатлону завершился женской гонкой преследования на 10 км.
Победила финка Кайса Макарайнен, опередив чешку Габриэлу Коукалову и француженку Мари Дорен Абер.

С учетом результатов гонки преследования, в общем зачете Кубка мира после 13-ти лидирует чешка Габриэла Коукалова (587 очков). На второе место поднялась финка Кайса Макарайнен (568), опередив немку Лауру Дальмайер (555).
Украинка Юлия Джима (295) потеряла две позиции и опустилась на 12-е место.

В зачете гонок преследования в лидеры вышла Кайса Макарайнен (232), опередив француженку Мари Дорен Абер (227). Третью позицию сохранила Габриэла Коукалова (217).
Юлия Джима (295) опустилась с 7-го на 12-е место.

Шестой этап Кубка мира по биатлону состоится 19-22 января в итальянском Антхольце. В программе этапа у мужчин и женщин состоятся индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). 15 января
Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 13-ти гонок)
1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 587 очков
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 568
3. Лаура Дальмайер (Германия) – 555
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 517
5. Доротея Вирер (Италия) – 432
6. Франциска Хильдебрант (Германия) – 366
7. Жюстин Бреза (Франция) – 357
8. Ева Пускарчикова (Чехия) – 345
9. Татьяна Акимова (Россия) – 339
10. Марте Олсбю (Норвегия) – 326

12 (10). Юлия Джима (Украина) - 295
24 (23). Елена Пидгрушная (Украина) – 185
38 (41). Ирина Варвинец (Украина) – 93
46 (55). Анастасия Меркушина (Украина) – 60
62 (60). Юлия Журавок (Украина) – 30
64 (76). Валентина Семеренко (Украина) - 24
66 (64). Яна Бондарь (Украина) – 23

Зачет Кубка мира в гонках преследования (после пяти гонок)
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 232 очка
2. Мари Дорен Абер (Франция) – 227
3. Габриэла Коукалова (Чехия) – 217
4. Доротея Вирер (Италия) – 194
5. Лаура Дальмайер (Германия) – 193
6. Ева Пускарчикова (Чехия) – 140
7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 139
8. Анаис Шевалье (Франция) – 135
9. Галина Вишневская (Казахстан) – 134
10. Марте Олсбю (Норвегия) - 123

12 (7). Юлия Джима (Украина) – 116
35. Ирина Варвинец (Украина) - 46
41 (37). Елена Пидгрушная (Украина) – 32
54. Анастасия Меркушина (Украина) – 20
60. Валентина Семеренко (Украина) – 13
64 (64). Яна Бондарь (Украина) - 8
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