Макарайнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Варвинец – 20-я

Сегодня, 15 января, в Рупольдинге (Германия) пятый этап Кубка мира по биатлону завершился женской гонкой преследования на 10 км. Сегодня, 15 января, в Рупольдинге (Германия) пятый этап Кубка мира по биатлону завершился женской гонкой преследования на 10 км.





Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия), 15 января

Более чем уверенно победила финка Кайса Макарайнен, опередив ближайшую преследовательницу чешку Габриэлу Коукалову на 1 минуту. Третьей стала француженка Мари Дорен Абер. Макарайнен пробежала один штрафной круг, Коукалова – два, Дорен Абер – три.Для Макарайнен эта победа стала 21-й в карьере на этапах Кубка мира.В цветочной церемонии финишировали немка Лаура Дальмайер (4 промаха), шведка Ханна Оберг (1) и чешка Ева Пускарчикова (1).Лучшей среди украинок стала закрывшая все двадцать мишеней Ирина Варвинец, поднявшись с 52-й стартовой позиции на 20-е место. В очковой зоне заняли места Анастасия Меркушина (3 промаха) – 23-я и Валентина Семеренко (2 промаха) – 28-я. Провалила гонку Юлия Джима, которая допустила восемь промахов и, потеряв по ходу гонки 32 позиции, скатилась на итоговое 43-е место.Быстрее всех на лыжне была немка Лаура Дальмайер, пробежав дистанцию за 26 минут 22,6 секунды. Среди украинок быстрейшей была Юлия Джима с девятым результатом - +26,2.Быстрее всех стреляла украинка Ирина Варвинец, проведя на огненвых рубежах 1 минуту 28 секунд при точной стрельбе.1 (1-я в спринте). Кайса Макаряйнен (Финляндия) - 30.58,0 (0+0+1+0 штрафных кругов)2 (2). Габриэла Коукалова (Чехия) - +1.00,9 (2+0+0+0)3 (4). Мари Дорен Абер (Франция) - +1.23,1 (1+0+1+1)4 (3). Лаура Дальмайер (Германя) – +1.32,7 (2+0+1+1)5 (7). Ханна Оберг (Швеция) - +1.39,4 (0+0+0+1)6 (14). Ева Пускарчикова (Чехия) - +1.49,9 (0+0+1+0)...20(52). Ирина Варвинец (Украина) - +2.46,1 (0+0+0+0)23 (23). Анастасия Меркушина (Украина) - (0+1+1+1) +3.01,528 (30). Валентина Семеренко (Украина) - (1+0+1+0) +3.23,443 (11). Юлия Джима (Украина) - (2+1+3+2) +4.28,81. Лаура Дальмайер (Германия) – 26.22,62. Селия Эмонье (Франция) – +1,23. Кайса Макарайнен (Финляндия) – +8,37. Мари Дорен Абер (Франция) – +16,510. Габриэла Коукалова (Чехия) – +26,62. Ева Пускарчикова (Чехия) – +4,0 (1)3. Дунья Здуч (Австрия) –+ 6,0 (5)24. Мари Дорен Абер (Франция) – +29,0 (3)40-41. Кайса Мякяряйенен (Финляндия) – +43,0 (1)46. Габриэла Коукалова (Чехия) – +46,0 (2)