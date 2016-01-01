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Макарайнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Варвинец – 20-я
Макарайнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Варвинец – 20-яСегодня, 15 января, в Рупольдинге (Германия) пятый этап Кубка мира по биатлону завершился женской гонкой преследования на 10 км.

Более чем уверенно победила финка Кайса Макарайнен, опередив ближайшую преследовательницу чешку Габриэлу Коукалову на 1 минуту. Третьей стала француженка Мари Дорен Абер. Макарайнен пробежала один штрафной круг, Коукалова – два, Дорен Абер – три.
Для Макарайнен эта победа стала 21-й в карьере на этапах Кубка мира.

В цветочной церемонии финишировали немка Лаура Дальмайер (4 промаха), шведка Ханна Оберг (1) и чешка Ева Пускарчикова (1).

Лучшей среди украинок стала закрывшая все двадцать мишеней Ирина Варвинец, поднявшись с 52-й стартовой позиции на 20-е место. В очковой зоне заняли места Анастасия Меркушина (3 промаха) – 23-я и Валентина Семеренко (2 промаха) – 28-я. Провалила гонку Юлия Джима, которая допустила восемь промахов и, потеряв по ходу гонки 32 позиции, скатилась на итоговое 43-е место.

Быстрее всех на лыжне была немка Лаура Дальмайер, пробежав дистанцию за 26 минут 22,6 секунды. Среди украинок быстрейшей была Юлия Джима с девятым результатом - +26,2.

Быстрее всех стреляла украинка Ирина Варвинец, проведя на огненвых рубежах 1 минуту 28 секунд при точной стрельбе.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия), 15 января
Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа.
1 (1-я в спринте). Кайса Макаряйнен (Финляндия) -  30.58,0 (0+0+1+0 штрафных кругов)
2 (2). Габриэла Коукалова (Чехия) -  +1.00,9 (2+0+0+0)
3 (4). Мари Дорен Абер (Франция) -  +1.23,1 (1+0+1+1)
4 (3). Лаура Дальмайер (Германя) – +1.32,7 (2+0+1+1)
5 (7). Ханна Оберг (Швеция) - +1.39,4 (0+0+0+1)
6 (14). Ева Пускарчикова (Чехия) - +1.49,9 (0+0+1+0)
...
20(52). Ирина Варвинец (Украина) - +2.46,1 (0+0+0+0)
23 (23). Анастасия Меркушина (Украина) - (0+1+1+1) +3.01,5
28 (30). Валентина Семеренко (Украина) - (1+0+1+0) +3.23,4
43 (11). Юлия Джима (Украина) - (2+1+3+2) +4.28,8

Время на лыжне
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 26.22,6
2. Селия Эмонье (Франция) – +1,2
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – +8,3

7. Мари Дорен Абер (Франция) – +16,5
9. Юлия Джима (Украина) – +26,2
10. Габриэла Коукалова (Чехия) – +26,6
25. Анастасия Меркушина (Украина) - +55,4
29. Валентина Семеренко (Украина) - +59,6
36. Ирина Варвинец (Украина) - +1.10,5

Время на стрельбе
1. Ирина Варвинец (Украина) – 1.28,0 (0)
2. Ева Пускарчикова (Чехия) – +4,0 (1)
3. Дунья Здуч (Австрия) –+ 6,0 (5)

6-7. Анастасия Меркушина (Украина) – +13,0 (3)
24. Мари Дорен Абер (Франция) – +29,0 (3)
25-26. Юлия Джима (Украина) - +30,0 (8)
31-32. Валентина Семеренко (Украина) -+38,0 (2)
40-41. Кайса Мякяряйенен (Финляндия) – +43,0 (1)
46. Габриэла Коукалова (Чехия) – +46,0 (2)
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