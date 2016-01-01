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Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира; Пидручный сохранил 21-е место

Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира; Пидручный сохранил 21-е место

Сегодня, 15 января, в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.

Победил француз Мартен Фуркад, опередив норвежца Эмиля Хегле Свендсена и чеха Михала Крчмара.

С учетом результатов гонки преследования, в общем зачете Кубка мира после 13-ти гонок лидерство укрепил француз Мартен Фуркад (730 очков) и опережает немца Симона Шемппа на 284 очка. На третьей позиции по-прежнему россиянин Антон Шипулин (440).
Лучший среди украинцев Дмитрий Пидручный остался  21-м (221) Семенов опустился с 27-го на 31-е место.
 
Зачет в гонках преследования после пяти гонок возглавляет Мартен Фуркад (288), опережая на 84 очка немца Симона Шемппа. На третье место поднялся немец Арнд Пайффер (181).
Артем Прима поднялся с 19-й на 18-ю позицию, Дмитрий Пидручный с 24-й на 21-ю.

Биатлон. Кубок мира2016/2017. Пятый этап. Рупольдинг (Германия), 15 января
Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после 13-ти гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 730 очков
2. Симон Шемпп (Германия) – 446
3. Антон Шипулин (Россия) – 440
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 414
5. Арнд Пайффер (Германия) – 409
6. Эрик Лессер (Германия) – 379
7. Джулиан Эберхард (Австрия) – 362
8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 352
9. Максим Цветков (Россия) – 341
10. Йоханнес Бё (Норвегия) – 338

21 (21). Дмитрий Пидручный (Украина) – 221
31  (27). Сергей Семенов (Украина)  - 172
36 (35). Артем Прима (Украина)  – 142
47 (47). Владимир Семаков (Украина) – 53
52 (50). Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39

Зачет Кубка мира в гонках преследования (после пяти гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 288 очков
2. Антон Шипулин (Россия) – 204
3. Арнд Пайффер (Германия) – 181
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 176
5. Симон Шемпп (Германия) – 172
6. Михал Крчмар (Чехия)- 159
7. Максим Цветков (Россия) – 148
8. Эрик Лессер (Германия) – 145
9. Йоханнес Бё (Норвегия) – 140
10. Доминик Виндиш (Италия) – 122
 …
18 (19). Артем Прима (Украина) – 95
21 (24). Дмитрий Пидручный (Украина) – 86
39 (31). Сергей Семенов (Украина) – 49
43 (41). Владимир Семаков (Украина) - 28
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