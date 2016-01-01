Мартен Фуркад победил в гонке преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Пидручный – 18-й

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия), 15 января

Сегодня, 15 января, в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.Победный дубль сделал француз Мартен Фуркад, который после победы в спринте выиграл и преследование. Фуркад, несмотря на три промаха, был быстрее точно стрелявших норвежца Эмиля Хегле Свендсена на 18 секунд, чеха Михала Крчмара – на 19,5. Отметим, что Крчмар поднялся на пьедестал с 29-й стартовой позиции. Для француза эта победа стала 59-й в карьере, Крчмар впервые поднялся на пьедестал на этапах Кубка мира.В цветочную церемонию заехали россиянин Антон Шипулин (1 промах), немец Арнд Пайффер (1) и австриец Доминик Ландертингер (1).Лучшим среди троих украинцев стал Дмитрий Пидручный, который с тремя промахами по ходу гонки опустился с 7-й стартовой позиции на 18-е место, проиграв победителю 1 минуту 8,9 секунды. Артем Прима стартовал 35-м , а финишировал 27-м, допустив один промах. Сергей Семенов пробежал четыре штрафных круга и с отставанием в 3 минуту 56 секунд занял 46-е место.Быстрее всех на лыжне был итальянец Лукас Хофер, пройдя дистанцию за 28 минут 36,1 секунды. Среди украинцев быстрее всех бежал Дмитрий Пидручный с 23-м результатом (+50,7).Быстрее всх стрелял Андрей Расторгуев из Латвии, затратив на четырех рубежах 1 минуту 39 секунд. У Дмитрия Пидручного третий результат – 1.44,0.1 (1-й в спринте). Мартен Фуркад (Франция) – 33.57,5 (0+2+1+0 штрафных кругов)2 (3). Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – отставание 18,3 (0+0+0+0)3 (29). Михал Крчмар (Чехия) – + 19,5 (0+0+0+0)4 (24). Антон Шипулин – + 21,3 (0+0+0+1)5 (4). Арнд Пайфекр (Германия) - +24,1 (0+0+0+1)6 (9). Доминик Ландертингер (Австрия) - +38,3 (0+0+1+0)18 (7). Дмитрий Пидручный (Украина) - +1.08,9 (1+0+2+0)27 (35). Артем Прима (Украина) - +1.34,7 (1+0+0+0)46 (48). Сергей Семенов (Укрина) - +3.56,5 (0+2+2+0)1. Лукас Хофер (Италия) – 28.36,12. Бенедикт Долль (Германия) – +18,13. Владимир Илиев (Болгария) – +19,417. Мартен Фуркад (Франция) – +34,119. Михал Крчмар (Чехия) – +37,033. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – +1.05,21. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.39,0 (2)2. Эрик Лессер (Германия) – 1.41,0 (4)3-6. Юлиан Эберхард (Австрия) – 1.44,0 (6)17-20. Михал Крчмар (Чехия) – 1.53,0 (0)24-29. Мартен Фуркад (Франция) – 1.56,0 (3)52. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 2.10,0 (0)