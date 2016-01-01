Женская сборная Украины по биатлону опустилась на 4-е место в Кубке наций

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17:30 Макарайнен победила в спринте на этапе КМ в Рупольдтнге; Джима – 11-я 221 | Биатлон / Главные новости спорта

19:29 Мужская сборная Украины по биатлону укрепилась на 7-м месте в Кубке наций 481 | Биатлон

17:34 Мартен Фуркад победил в спринте на этапе Кубка мира; Дмитрий Пидручный – седьмой 484 | Биатлон / Главные новости спорта

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