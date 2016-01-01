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Женская сборная Украины по биатлону опустилась на 4-е место в Кубке наций
Женская сборная Украины по биатлону опустилась на 4-е место в Кубке нацийСегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.

Победила финка Кайса Макарайнен, опередив чешку Габриэлу Коукалову и немку Лаура Дальмайер.

С учетом результатов спринтерской гонки, в общем зачете Кубка мира после 12-ти гонок тройка лидеров осталась неизменной. Возглавляет зачет чешка Габриэла Коукалова (533 очка), опережая немку Лауру Дальмайер (512) и финку Кайсу Макарайнен (508).
Украинка Юлия Джима (295) поднялась с 11-го места и замкнула десятку сильнейших биатлонисток мира.

В Кубке наций женская сборная Украины (3067) опустилась с третьего на четвертое место, пропустив вперед соперниц из Чехии (3104)
Лидерство сохранила сборная Германии (3661) и опережает команду Франции на 22 очка.

В спринтерском зачете после пяти гонок продолжает лидировать Кайса Макарайнен (251). Второй идет Габриэла Коукалова (226), третьей – Мари Дорен Абер (205).
Юлия Джима (96) поднялась с 20-го на 16-е место. Пидгрушная (74) опустилась с 19-го на 24-е.

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). 14 января
Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 12-ти гонок)
1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 533 очка
2. Лаура Дальмайер (Германия) – 512
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 508
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 469
5. Доротея Вирер (Италия) – 396
6. Франциска Хильдебрантд (Германия) – 343
7. Жюстин Бреза (Франция) – 328
8. Татьяна Акимова (Россия) – 311
9. Ева Пускарчикова (Чехия) – 307
10 (11). Юлия Джима (Украина) - 295

23 (21). Елена Пидгрушная (Украина) – 185
41 (38). Ирина Варвинец (Украина) – 72
55 (61). Анастасия Меркушина (Украина) – 42
60 (57). Юлия Журавок (Украина) – 30
64 (63). Яна Бондарь (Украина) – 23
76. Валентина Семеренко (Украина) - 11

Зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после пяти гонок)
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 251
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 226
3. Мари Дорен Абер (Франция) – 205
4. Лаура Дальмайер (Германия) – 194
5. Доротея Вирер (Италия) – 156
6. Жюстин Бреза (Франция) – 154
7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 153
8. Татьяна Акимова (Россия) – 136
9. Анаис Шевалье (Франция) – 130
10. Селья Эмонье (Франция) - 117

16 (20). Юлия Джима (Украина) – 96
24 (19). Елена Пидгрушная (Украина) – 74
37 (49). Анастасия Меркушина (Украина) - 40
38 (33). Ирина Варвинец (Украина) – 40
59 (56). Яна Бондарь (Украина) – 15
63. Валентина Семеренко (Украина) - 11

Кубок наций
1. Германия  –  3661 очко
2. Франция – 3639
3. Чехия – 3104
4. УКРАИНА - 3067
5. Норвегия – 3029
6. Россия – 2906
7. Италия – 871
8. Швеция – 2836
9. Беларусь – 2654
10. Казахстан – 2461
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