Макарайнен победила в спринте на этапе КМ в Рупольдтнге; Джима – 11-я

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). 14 января

6. Франциска Хильдебрант (Германия) - +59,8 (0+0)

Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.Победила финка Кайса Макарайнен, опередив на 22 секунды чешку Габриэлу Коукалову, на 30,1 – немку Лаура Дальмайер. Победительница и призеры стреляли точно. Для Кайсы это 20-я победа в карьере.Участницами цветочной церемонии стали француженка Мари Дорен Абер (1 промах), итальянка Доротея Вирер (0) и немка Франциска Хильдебрант (0).Лучшей среди украинских биатлонисток стала Юлия Джима, которая с двумя промахами заняла 11-е место с отставанием от победительницы в 1 минуту 27,9 секунды. Кубковые очки также заработали Анастасия Меркушина – 23-я (1 промах, +1.58,0) и Валентина Семеренко – 30-я (2 промаха, +2.11,8).За пределами очковой зоны места заняли Елена Пидгрушная – 41-я (2 промаха, +2.33,2) и Ирина Варвинец – 52-я (1 промах, +2.47,9).Самой быстрой на лыжне была Макарайнен, пробежав дистанцию за 18 минут 54 секунды. Лучшая среди украинок – Юлия Джима – пятая +38,5.Быстрее всех стреляла чешка Ева Пускарчикова (1 промах), затратив на двух огневых рубежах 44 секунды. Украинка Анастасия Меркушина (1 промах) – вторая (46 секунд).1. Кайса Макарайнен -(Финляндия) - 20.51,8 (0+0 штрафных кругов)2. Габриэла Коукалова (Чехия) - +22,0 (0+0)3. Лаура Дальмайер (Германия) +30,1 - (0+0)4. Мари Дорен Абер (Франция) - +48,6 (0+1)5. Доротея Вирер (Италия) - +57,7 (0+0)...11. Юлия Джима (Украина) - +1.27,9 (1+1)23. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.58,0 (0+1)30. Валентина Семеренко (Украина) - +2:11.8 (1+1)41. Елена Пидгрушная (Украина) - +2.33,2 (1+1)52. Ирина Варвинец (Украина) - +2.47,9 (0+1)1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 18.54,02. Мари Дорен Абер (Франция) – +20,13. Габриэла Коукалова (Чехия) – +21,04. Лаура Дальмайер (Германия) – +29,21. Ева Пускарчикова (Чехия) – 44,0 (1 промах)3. Дунья Здуч (Австрия) – 48,0 (0)...48-23. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 1.03,0 (0)54. Лаура Дальмайер (Германия) – 1.04,0 (0)62. Габриэла Коукалова (Чехия) – 1.07,0 (0)68. Мари Дорен Абер (Франция) – 1.08,0 (1)