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Макарайнен победила в спринте на этапе КМ в Рупольдтнге; Джима – 11-я

Макарайнен победила в спринте на этапе КМ в Рупольдтнге; Джима – 11-я

Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

Победила финка Кайса Макарайнен, опередив на 22 секунды чешку Габриэлу Коукалову, на 30,1 – немку Лаура Дальмайер. Победительница и призеры стреляли точно. Для Кайсы это 20-я победа в карьере.

Участницами цветочной церемонии стали француженка Мари Дорен Абер (1 промах), итальянка Доротея Вирер (0) и немка Франциска Хильдебрант (0).

Лучшей среди украинских биатлонисток стала Юлия Джима, которая с двумя промахами заняла 11-е место с отставанием от победительницы в 1 минуту 27,9 секунды. Кубковые очки также заработали Анастасия Меркушина – 23-я (1 промах, +1.58,0) и Валентина Семеренко – 30-я (2 промаха, +2.11,8).
За пределами очковой зоны места заняли Елена Пидгрушная – 41-я (2 промаха, +2.33,2) и Ирина Варвинец – 52-я (1 промах, +2.47,9).

Самой быстрой на лыжне была Макарайнен, пробежав дистанцию за 18 минут 54 секунды. Лучшая среди украинок – Юлия Джима – пятая +38,5.

Быстрее всех стреляла чешка Ева Пускарчикова (1 промах), затратив на двух огневых рубежах 44 секунды. Украинка Анастасия Меркушина (1 промах)  – вторая (46 секунд).

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). 14 января
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа
1. Кайса Макарайнен -(Финляндия) -  20.51,8 (0+0 штрафных кругов)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) - +22,0 (0+0)
3. Лаура Дальмайер (Германия) +30,1 -  (0+0)
4. Мари Дорен Абер (Франция) - +48,6 (0+1)
5. Доротея Вирер (Италия) - +57,7 (0+0)
6. Франциска Хильдебрант (Германия) - +59,8 (0+0)
...
11. Юлия Джима (Украина) - +1.27,9  (1+1)
23. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.58,0 (0+1)
30. Валентина Семеренко (Украина) - +2:11.8 (1+1)
41. Елена Пидгрушная (Украина) -  +2.33,2 (1+1)
52. Ирина Варвинец (Украина) - +2.47,9 (0+1)

Время на лыжне
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 18.54,0
2. Мари Дорен Абер (Франция) – +20,1
3. Габриэла Коукалова (Чехия) – +21,0
4. Лаура Дальмайер (Германия) – +29,2
5. Юлия Джима (Украина) – +38,5

21. Валентина Семеренко (Украина) - +1.22,8
28. Елена Пидгрушная (Украина) – 1.28,0
39. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.47,0
68. Ирина Варвинец (Украина) – 2.17,4

Время на стрельбе
1. Ева Пускарчикова (Чехия) – 44,0 (1 промах)
2. Анастасия Меркушина (Украина) – 46,0 (1)
3. Дунья Здуч (Австрия) – 48,0 (0)
...
19-21. Ирина Варвинец (Украина) – 58,0 (1)
22-27. Валентина Семеренко (Украина) – 59,0 (2)
48-53. Юлия Джима (Украина) – 1.03,0 (2)
48-23. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 1.03,0 (0)
54. Лаура Дальмайер (Германия) – 1.04,0 (0)
62. Габриэла Коукалова (Чехия) – 1.07,0 (0)
68. Мари Дорен Абер (Франция) – 1.08,0 (1)
81-83. Елена Пидгрушная (Украина) – 1.11,0 (2)
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