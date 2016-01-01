Макарайнен победила в спринте на этапе КМ в Рупольдтнге; Джима – 11-я

Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.
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