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Мужская сборная Украины по биатлону укрепилась на 7-м месте в Кубке наций

Мужская сборная Украины по биатлону укрепилась на 7-м месте в Кубке наций

Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.
Победил француз Мартен Фуркад, опередив австрийца Джулиана Эберхарда и норвежца Эмиля Хегле Свендсена.

С учетом результатов спринтерской гонки, в общем зачете Кубка мира после 12-ти гонок лидерство укрепил француз Мартен Фуркад (670 очков). На второе место поднялся немец Симон Шемпп (410), обойдя россиянина Антона Шипулина (397).
Лучший среди украинцев Дмитрий Пидручный поднялся с 25-го на 21-е место (198). Семенов опустился с 24-го на 27-е (172).

В Кубке наций в лидеры вышла сборная Германии (3453), на второе место опустилась команда Франции и делит его с норвежцами (по 3413).
Сборная Украины сохранила 7-е место (2895), сократив отставание от команды Италии, идущей на 6-м месте, со 115 очков до 62-х. Одновременно украинцы увеличили отрыв от швейцарцев со 110 очков до 290.

Спринтерский зачет возглавляет Мартен Фуркад (274), опережая на 72 очка норвежца Эмиля Хегле Свендсена, На третьей позиции австриец Джулиан Эберхард (186).
Дмитрий Пидручный поднялся с 32-го на 20-е место (87), Сергей Семенов опустился с 13-го на 23-е (83).

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). 13 января
Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после 12-ти гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 670 очков
2. Симон Шемпп (Германия) – 410
3. Антон Шипулин (Россия) – 397
4. Арнд Пайффер (Германия) – 369
5. Эрик Лессер (Германия) – 361
6. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 360
7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 345
8. Максим Цветков (Россия) – 339
9. Джулиан Эберхард (Австрия) – 334
10. Йоханнес Бё (Норвегия) – 312

21 (25). Дмитрий Пидручный (Украина) – 198
27  (24). Сергей Семенов (Украина)  - 172
35 (33). Артем Прима (Украина)  – 128
47 (45). Владимир Семаков (Украина) – 53
50 (49). Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39

Зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после пяти гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 274 очков
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 202
3. Юлиан Эберхард (Австрия) - 186
4. Арнд Пайффер (Германия) – 169
5. Симон Шемпп (Германия) – 160
6. Антон Шипулин (Россия) – 150
7. Эрик Лессер (Германия) – 140
8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 135
9. Максим Цветков (Россия) – 126
10. Йоханнес Тингес Бё (Норвегия) - 112

20 (32). Дмитрий Пидручный (Украина) – 87
23 (13). Сергей Семенов (Украина) – 83
40 (37). Артем Прима (Украина) – 47
44 (39). Виталий Кильчицкий (Украина) – 39
53 (51). Владимир Семаков (Украина) - 13

Кубок наций
1. Германия – 3453 очка
2. Норвегия – 3413
2. Франция – 3413
4. Россия – 3378
5. Австрия – 3128
6. Чехия – 2957
7. УКРАИНА – 2895
8. Швейцария – 2605
9. Италия – 2552
10. Швеция - 2394
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