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Мартен Фуркад победил в спринте на этапе Кубка мира; Дмитрий Пидручный – седьмой

Мартен Фуркад победил в спринте на этапе Кубка мира; Дмитрий Пидручный – седьмой

Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.

Победил француз Мартен Фуркад. опередив австрийца Джулиана Эберхарда на 18 секунд и ставшего третьим норвежца Эмиля Хегле Свендсена – на 40. Победитель и призеры прошли огневые рубежи без потерь.
Отметим, что для лидера спринтерского и общего зачета Кубка мира Фуркада эта победа стала 58-й в карьере

Участниками цветочной церемонии стали немцы Арнд Пайффер и Симон Шемпп, а также россиянин Дмитрий Малышко.

Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный с точной стрельбой занял седьмое место, с отставанием от победителя в 59,5 секунды, от бронзового призера – 19,8.
В очковой зоне финишировал также Артем Прима – 35-й (2 промаха, +1.46,3). Не заработали кубковых очков Виталий Кильчицкий (1 промах) – 47-й, Сергей Семенов (3) – 48-й и Владимир Семаков (2)– 61-й.

В гонке быстрейшим на лыжне был Мартен Фуркад - 20.53,9. Лучший из украинцев Артем Прима показал 26-е время - +53,9.

Быстрее всех стрелял словенец Миха Довжан(2 промаха) – 45 секунд. Сергей Семенов (3 промаха) показал 6-й результат - +4,0 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия), 13 января
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.
1. Мартен Фуркад (Франция) – 22.34,2 (0+0 штрафных кругов)
2. Джулиан Эберхард (Австрия) – отставание 18,0 (0+0)
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – + 39,7 (0+0)
4. Арнд Пайффер (Германия) - +51,8 (0+0)
5. Симон Шемпп (Германия) - +52,8 (0+1)
6. Дмитрий Малышко – + 56,2 (0)
7. Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ (Украина) - +59,5 (0+0)

35. Артем Прима (Украина)-  +1.46,3 (1+1)
47. Виталий Кильчицкий (Украина)-  +2.01,2 (0+1)
48. Сергей Семенов (Украина)-  +2.03,0 (1+2)
61. Владимир Семаков (Украина)- +2.23,0 (2+0)

Время на лыжне
1. Мартен Фуркад (Франция) – 20.53,9
2. Бенедикт Долль (Германия) – +20,6
3. Юлиан Эберхард (Австрия) – +22,2

6. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – +31,1
26. Артем Прима (Украина) -  +53,9
27. Дмитрий Пидручный (Украина) - +54,1
31. Сергей Семенов (Украина)-  +55,2
51. Владимир Семаков (Украина)- +1.13,3
70. Виталий Кильчицкий (Украина) - +1.33,1

Время на стрельбе
1-2. Миха Довжан (Словения) – 45,0 (2 промаха)
1-2. Матей Казар (Словакия) – 45,0 (3)
3. Антон Шипулин (Россия) – +1,0 (3)
4. Юлиан Эберхард (Австрия) – +2,0 (0)

6-7. Сергей Семенов (Украина) - +4,0 (3)
11-13. Дмитрий Пидручный (Украина) - +6,0 (0)
14-17. Мартен Фуркад (Франция) – +7,0 (0)
14-17. Виталий Кильчицкий (Украина) - +7,0
21-24. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – +9,0 (0)
31-35. Аритем Прима (Украина) - + 11,0 (2)
101. Владимир Семаков (Украина) - + 27,0 (2)
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