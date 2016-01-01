Мартен Фуркад победил в спринте на этапе Кубка мира; Дмитрий Пидручный – седьмой

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия), 13 января

Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.Победил француз Мартен Фуркад. опередив австрийца Джулиана Эберхарда на 18 секунд и ставшего третьим норвежца Эмиля Хегле Свендсена – на 40. Победитель и призеры прошли огневые рубежи без потерь.Отметим, что для лидера спринтерского и общего зачета Кубка мира Фуркада эта победа стала 58-й в карьереУчастниками цветочной церемонии стали немцы Арнд Пайффер и Симон Шемпп, а также россиянин Дмитрий Малышко.Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный с точной стрельбой занял седьмое место, с отставанием от победителя в 59,5 секунды, от бронзового призера – 19,8.В очковой зоне финишировал также Артем Прима – 35-й (2 промаха, +1.46,3). Не заработали кубковых очков Виталий Кильчицкий (1 промах) – 47-й, Сергей Семенов (3) – 48-й и Владимир Семаков (2)– 61-й.В гонке быстрейшим на лыжне был Мартен Фуркад - 20.53,9. Лучший из украинцев Артем Прима показал 26-е время - +53,9.Быстрее всех стрелял словенец Миха Довжан(2 промаха) – 45 секунд. Сергей Семенов (3 промаха) показал 6-й результат - +4,0 секунды.1. Мартен Фуркад (Франция) – 22.34,2 (0+0 штрафных кругов)2. Джулиан Эберхард (Австрия) – отставание 18,0 (0+0)3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – + 39,7 (0+0)4. Арнд Пайффер (Германия) - +51,8 (0+0)5. Симон Шемпп (Германия) - +52,8 (0+1)6. Дмитрий Малышко – + 56,2 (0)7. Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ (Украина) - +59,5 (0+0)35. Артем Прима (Украина)- +1.46,3 (1+1)47. Виталий Кильчицкий (Украина)- +2.01,2 (0+1)48. Сергей Семенов (Украина)- +2.03,0 (1+2)61. Владимир Семаков (Украина)- +2.23,0 (2+0)1. Мартен Фуркад (Франция) – 20.53,92. Бенедикт Долль (Германия) – +20,63. Юлиан Эберхард (Австрия) – +22,26. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – +31,11-2. Миха Довжан (Словения) – 45,0 (2 промаха)1-2. Матей Казар (Словакия) – 45,0 (3)3. Антон Шипулин (Россия) – +1,0 (3)4. Юлиан Эберхард (Австрия) – +2,0 (0)14-17. Мартен Фуркад (Франция) – +7,0 (0)21-24. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – +9,0 (0)