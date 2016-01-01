Брынзак: Результатом женской эстафеты доволен, опасался худшего

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал для



Напомним, мужская и женская эстафеты стали четвертыми на пятом этапе Кубке мира в Рупольдинге.



Про 4 место женской эстафеты в Рупольдинге



«Я очень доволен, ведь я опасался худшего. Мы знали про не лучшее состояние Иры Варвинец и не знали, как сложится у Лены Пидгрушной после всех этих нюансов с дыханием. К тому же были мысли о том, чтобы Валю Семеренко пробовать. До гонки я сказал, что если будем в пятерке – значит нормально. Так и получилось, девушки выполнили задание, никто не выпал, все справились, никто не сачканул, не допустил серьезных ошибок. А то, что чуть не хватило до подиума, так у нас три запасных, у немцев три запасных, а между нами 8 секунд. Боролись, не выпадали, поэтому я думаю, что все нормально».



Про отсутствие Вали Семеренко в эстафете



«Урош Велепец решил Валю не ставить, у него есть полное право на это. Мы можем как угодно мечтать и дискутировать, но последнее слово за ним. Он сказал, чтобы не рисковать, нужно сначала увидеть ее в боевых условиях в спринте, а потом уже принимать решение. Ведь можно так начудить, что сложится так, как было с Симоном Фуркадом. Эстафета дает очки в зачет Кубка наций, это был один из последних стартов команды перед чемпионатом мира. Поэтому думаю, что Урош принял правильное решение, и оказалось, что он был правее, чем мы все».



Про последний круг Елены Пидгрушной



«Когда на последнем этапе стартовала пятерка лидеров, я уже видел, что Италия должна отпасть, и надеялся, что французская лыжница Эмонье использует пару запасных, и тогда можно будет выскочить. Но так как она стреляла 5 из 5, то это было нереально. А учитывая все проблемы Елены со здоровьем, я понимал, что ей будет очень тяжело. Хотя она боролась до последнего подъема, там старалась держаться, проявив свои бойцовские качества. После гонки мы разговаривали, Пидгрушная сказала, что она впервые в сезоне почувствовала, что может нормально бежать».



Про состояние Вали Семеренко



«Валя бежала контрольную тренировку в Поклюке, которую она выиграла. Причем ногами Меркушиной она привезла полторы минуты. Правда, Анастасия не брала туда боевые лыжи, потому что состояние трассы было не очень. Та тренировка ни на что не влияла, но состояние у Семеренко было хорошим, она в семи секундах с Абрамовой пробежала: обе без штрафов, Валя была первой, Ольга второй. Но тренировка и соревнования – это разные вещи, поэтому посмотрим на Семеренко в спринте».



Про результат мужской эстафеты



«Для меня 4 место стало неожиданным, потому что на последних этапах Семаков и Кильчицкий были не на том уровне, чтобы бороться с лидерами. Но они полностью отдались гонке, показали свои наилучшие качества и возможности. Мы видим, что тренер на правильном пути, он этот коллектив ведет вперед, и они с каждым разом улучшают свои результаты. У нас есть уже не четверка, а пятерка, которая может бороться. И это еще не конец – у них есть задумки, есть эксперименты, и надеюсь, что на чемпионате мира мы увидим хорошую команду».



Про пропуск этапа в Антхольце

«Я знаю, что Санитра точно кого-то не поставит. Сейчас он смотрит состояние Пидручного, Семенова нужно отпускать готовиться. Они просятся на чемпионат Европы, но тренер говорит, что надо думать про чемпионат мира. План есть, Юрай думает про то, кто будет пропускать гонки». Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал для XSPORT выступление женской и мужской эстафеты в Рупольдинге (Германия), а также рассказал о готовности Валентины Семеренко к первому старту в сезоне.Напомним, мужская и женская эстафеты стали четвертыми на пятом этапе Кубке мира в Рупольдинге.«Я очень доволен, ведь я опасался худшего. Мы знали про не лучшее состояние Иры Варвинец и не знали, как сложится у Лены Пидгрушной после всех этих нюансов с дыханием. К тому же были мысли о том, чтобы Валю Семеренко пробовать. До гонки я сказал, что если будем в пятерке – значит нормально. Так и получилось, девушки выполнили задание, никто не выпал, все справились, никто не сачканул, не допустил серьезных ошибок. А то, что чуть не хватило до подиума, так у нас три запасных, у немцев три запасных, а между нами 8 секунд. Боролись, не выпадали, поэтому я думаю, что все нормально».«Урош Велепец решил Валю не ставить, у него есть полное право на это. Мы можем как угодно мечтать и дискутировать, но последнее слово за ним. Он сказал, чтобы не рисковать, нужно сначала увидеть ее в боевых условиях в спринте, а потом уже принимать решение. Ведь можно так начудить, что сложится так, как было с Симоном Фуркадом. Эстафета дает очки в зачет Кубка наций, это был один из последних стартов команды перед чемпионатом мира. Поэтому думаю, что Урош принял правильное решение, и оказалось, что он был правее, чем мы все».«Когда на последнем этапе стартовала пятерка лидеров, я уже видел, что Италия должна отпасть, и надеялся, что французская лыжница Эмонье использует пару запасных, и тогда можно будет выскочить. Но так как она стреляла 5 из 5, то это было нереально. А учитывая все проблемы Елены со здоровьем, я понимал, что ей будет очень тяжело. Хотя она боролась до последнего подъема, там старалась держаться, проявив свои бойцовские качества. После гонки мы разговаривали, Пидгрушная сказала, что она впервые в сезоне почувствовала, что может нормально бежать».«Валя бежала контрольную тренировку в Поклюке, которую она выиграла. Причем ногами Меркушиной она привезла полторы минуты. Правда, Анастасия не брала туда боевые лыжи, потому что состояние трассы было не очень. Та тренировка ни на что не влияла, но состояние у Семеренко было хорошим, она в семи секундах с Абрамовой пробежала: обе без штрафов, Валя была первой, Ольга второй. Но тренировка и соревнования – это разные вещи, поэтому посмотрим на Семеренко в спринте».«Для меня 4 место стало неожиданным, потому что на последних этапах Семаков и Кильчицкий были не на том уровне, чтобы бороться с лидерами. Но они полностью отдались гонке, показали свои наилучшие качества и возможности. Мы видим, что тренер на правильном пути, он этот коллектив ведет вперед, и они с каждым разом улучшают свои результаты. У нас есть уже не четверка, а пятерка, которая может бороться. И это еще не конец – у них есть задумки, есть эксперименты, и надеюсь, что на чемпионате мира мы увидим хорошую команду».«Я знаю, что Санитра точно кого-то не поставит. Сейчас он смотрит состояние Пидручного, Семенова нужно отпускать готовиться. Они просятся на чемпионат Европы, но тренер говорит, что надо думать про чемпионат мира. План есть, Юрай думает про то, кто будет пропускать гонки».