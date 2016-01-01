Олимпийский чемпион из Норвегии подхватил неизвестную болезнь

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что его старший брат — олимпийский чемпион-2010 Тарьей Бё — страдает от неизвестной болезни дыхательных путей.«Врачи не могут поставить диагноз или подобрать лечение. Он находится не в лучшем состоянии и не тренируется. Как только он приступает к занятиям, случается рецидив болезни. Это очень грустно», — приводит слова Бё-младшего NRK.В нынешнем сезоне Бё-старший пропустил несколько этапов Кубка мира из-за проблем со здоровьем.Тарьей Бё — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в эстафете. Кроме того, в его активе восемь побед на чемпионатах мира и золото континентального первенства — 2009.