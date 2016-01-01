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11:42 Пять украинских биатлонистов выступят в спринте на этапе КМ в Рупольдинге 157 | Биатлон

11:09 Хобарт. Савчук и Олару вышли в финал в парном разряде 88 | Теннис / Главные новости спорта

10:41 Цуренко снялась с полуфинала турнира в Хобарте 135 | Теннис

17:47 Женская сборная Украины по биатлону поднялась на 3-е место в Кубке наций 664 | Биатлон

17:00 Женская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге 796 | Биатлон / Главные новости спорта

14:42 Спортивная фармакология быстро распространяется 215 | Другие виды спорта

12:09 Варвинец, Джима, Меркушина и Пидгрушная побегут в эстафете на пятом этапе КМ в Рупольдинге 369 | Биатлон

11:53 НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Питтсбург», «Виннипег» уступил «Монреалю» и другие результаты 354 | Хоккей

11:10 НБА. «Оклахома» победила «Мемфис», «Кливленд» крупно проиграл «Портленду» и другие результаты 175 | Баскетбол