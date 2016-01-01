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Пять украинских биатлонистов выступят в спринте на этапе КМ в Рупольдинге
Пять украинских биатлонистов выступят в спринте на этапе КМ в РупольдингеСегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.

В составе украинской команды выступят пять биатлонистов, которые получили следующие стартовые номера:

5-й стартовый номер. Владимир Семаков
11-й. Сергей Семенов
23-й. Дмитрий Пидручный
45-й. Артем Прима
92-й. Виталий Кильчицкий

Основные зарубежные соперники будут стартовать в такой очередности:

10. Ларс Хельге Биркеланд Норвегия)
13. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)
14. Антон Бабиков (Россия)
15. Владимир Илиев (Болгария)
16. Йоханнес Бё (Норвегия)
18. Ярослав Соукуп (Чехия)
19. Лукас Хофер (Италия)
22. Бенджамин Вегер (Швейцария)
24. Симон Фуркад (Франция)
25. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия)
26. Доминик Ландертингер (Австрия)
27. Юлиан Эберхард (Австрия)
29. Бенедикт Долль (Германия)
31. Эрик Лессер (Германия)
33. Андрей Расторгуев (Латвия)
38. Клемен Бауэр (Словения)
43. Яков Фак (Словения)
50. Даниэль Мезотич (Австрия)
51. Красимир Анев (Болгария)
52. Доминик Виндиш (Италия)
53. Матвей Елисеев (Россия)
56. Ондржей Моравец (Чехия)
60. Мартен Фуркад (Франция) – лидер спринтерского и общего зачета Кубка мира
64. Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия)
65. Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
66. Симон Шемп (Германия)
69. Антон Шипулин (Россия)
70. Максим Цветков (Россия)
71. Михал Крчмар (Чехия)
72. Фредрик Линдстрем (Швеция)
75. Кентен Фильон-Майе (Франция)
77. Михал Шлезингр (Чехия)
80. Лоуэлл Бэйли (США)
81. Арнд Пайффер (Германия)
90. Евгений Гараничев (Россия)

Всего на старт спринтерской гонки выйдут 107 спортсменов. С полным составом участников гонки можно ознакомится по ссылке.

Старт мужскому спринту будет дан в 15:45 по киевскому времени.
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