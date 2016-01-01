Женская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Сегодня, 12 января в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета 4х6 км с восемью огневыми рубежами.
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