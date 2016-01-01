Женская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). 12 января

Сегодня, 12 января в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета 4х6 км с восемью огневыми рубежами.Сборная Украины в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.Развязка в гонке наступила после последнего огневого рубежа. Первой ушла, точно отстрелявшая норвежка Марте Олсбю, за ней немка Лаура Дальмайер, использовавшая один дополнительный патрон. В борьбе за первое место Дальмайер обошла норвежку и финишировала первой.Финишер нашей команды Елена Пидгрушная на последнем круге боролась за подиум с француженкой Селией Эмонье. Однако француженка не только обошла украинку, но и на последних метрах финишной прямой вырвала серебро у норвежки, ставшей в итоге третьей.Победительницы из Германии использовали шесть дополнительных патронов, француженки – семь, норвежки – один, украинки – три.1. Германия (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) - 1:09.53,0 (0 штрафных кругов + 6 доп. патронов)2. Франция (Анис Шевалье, Жюстин Бриза, Анаис Бескон, Селия Эмонье) - +3,5 (0+7)3. Норвегия Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю - +4,5 (0+1)4. УКРАИНА (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) - +8,8 (0+3)5. Италия (0+6) +1.51,56. Чехия (1+10) +1.51,7– десятая +35,0 (0 штрафных кругов + 0 доп.патронов)- третья +8,0 (0+2)– вторая +4,9 (0+0)– четвертая +8,8 (0+1)