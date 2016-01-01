Варвинец, Джима, Меркушина и Пидгрушная побегут в эстафете на пятом этапе КМ в Рупольдинге

Сегодня, 12 января в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская эстафета 4х6 км с восемью огневыми рубежами.



Женская борная Украины стартует под третьим номером и выступит в следующем составе:



3-1. Ирина Варвинец

3-2. Юлия Джима

3-3. Анастасия Меркушина

3-4. Елена Пидгрушная



Основные зарубежные соперницы:



№1 - Германия: Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер.



№2 - Франция: Анис Шевалье, Жюстин Бриза, Анаис Бескон, Селия Эмонье.



№4 – Чехия: Ева Пускарчикова, Маркета Давыдова, Вероника Виткова, Гарбриэла Коукалова.



№5 - Норвегия: Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю.



№6 - Россия: Виктория Сливко, Татьяна Акимова (Семенова), Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова.



№8 - Швеция: Ханна Оберг, Шардина Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.



№9 - Беларусь: Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко.



Напомним, в Кубке мира в зачете эстафет после одной гонки женская сборная Украины занимает 3-е место (48 очков). Лидирует сборная Германии (60 очков), опережая Францию (54).



Всего на старт выйдут 23 команды. Полный стартовый лист можно посмотреть по



Женская эстафета стартует в 15:30 по киевскому времени. Сегодня, 12 января в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская эстафета 4х6 км с восемью огневыми рубежами.Женская борная Украины стартует под третьим номером и выступит в следующем составе:: Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер.Анис Шевалье, Жюстин Бриза, Анаис Бескон, Селия Эмонье.: Ева Пускарчикова, Маркета Давыдова, Вероника Виткова, Гарбриэла Коукалова.Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю.Виктория Сливко, Татьяна Акимова (Семенова), Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова.Ханна Оберг, Шардина Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко.Напомним, в Кубке мира в зачете эстафет после одной гонки женская сборная Украины занимает 3-е место (48 очков). Лидирует сборная Германии (60 очков), опережая Францию (54).Всего на старт выйдут 23 команды. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке Женская эстафета стартует впо киевскому времени.