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Варвинец, Джима, Меркушина и Пидгрушная побегут в эстафете на пятом этапе КМ в Рупольдинге
Варвинец, Джима, Меркушина и Пидгрушная побегут в эстафете на пятом этапе КМ в РупольдингеСегодня, 12 января в Рупольдинге (Германия) на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская эстафета 4х6 км с восемью огневыми рубежами.

Женская борная Украины стартует под третьим номером и выступит в следующем составе:

3-1. Ирина Варвинец
3-2. Юлия Джима
3-3. Анастасия Меркушина
3-4. Елена Пидгрушная

Основные зарубежные соперницы:

№1 - Германия: Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер.

№2 - Франция: Анис Шевалье, Жюстин Бриза, Анаис Бескон, Селия Эмонье.

№4 – Чехия: Ева Пускарчикова, Маркета Давыдова, Вероника Виткова, Гарбриэла Коукалова.

№5 - Норвегия: Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю.

№6 - Россия: Виктория Сливко, Татьяна Акимова (Семенова), Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова.

№8 - Швеция: Ханна Оберг, Шардина Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.

№9 - Беларусь: Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко.

Напомним, в Кубке мира в зачете эстафет после одной гонки женская сборная Украины занимает 3-е место (48 очков). Лидирует сборная Германии (60 очков), опережая Францию (54).

Всего на старт выйдут 23 команды. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке.

Женская эстафета стартует в 15:30 по киевскому времени.
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