Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций укрепилась на 7-м месте

Сегодня, 11 января, в Рупольдинге (Германия) пятый этап Кубка мира по биатлону стартовал мужской эстафетой 4х7,5 км.

Сборная Украины заняла четвертое место. Победили норвежцы, опередив россиян и немцев.



С учетом в Кубке наций в лидеры вышла сборная Германии (3045 очков), обойдя команду Франции (3030), финишировавшую сегодня девятой. Третье место делят россияне и норвежцы (по 3000).

Сборная Украины сохранила 7-е место (2559), сократив отставание от Италии со 115 очков до 95.



В зачете эстафет после двух гонок лидируют россияне (108), опережая немцев (92). Норвежцы и французы набрали по 92 очка и делят третью позицию.

Украинские биатлонисты занимают пятое место (86).



Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). 11 января

Мужчины. Кубок наций.

1. Германия – 3045 очков

2. Франция – 3030

3. Россия – 3000

3. Норвегия – 3000

5. Австрия – 2716

6. Чехия – 2654

7. УКРАИНА – 2559

8. Италия – 2287

9. Швейцария – 2259

10. Болгария – 2120



Зачет Кубка мира в эстафетах (после двух гонок)

1. Россия – 108 очков

2. Германия – 96

3. Норвегия – 92

3. Франция – 92

5. УКРАИНА – 86

6. Чехия – 80

7. Австрия – 74

8. Италия – 67

9. Болгария – 64

10. Канада - 61 Сегодня, 11 января, в Рупольдинге (Германия) пятый этап Кубка мира по биатлону стартовал мужской эстафетой 4х7,5 км.Сборная Украины заняла четвертое место. Победили норвежцы, опередив россиян и немцев.С учетом результатов эстафеты в лидеры вышла сборная Германии (3045 очков), обойдя команду Франции (3030), финишировавшую сегодня девятой. Третье место делят россияне и норвежцы (по 3000).Сборная Украины сохранила 7-е место (2559), сократив отставание от Италии со 115 очков до 95.после двух гонок лидируют россияне (108), опережая немцев (92). Норвежцы и французы набрали по 92 очка и делят третью позицию.Украинские биатлонисты занимают пятое место (86).1. Германия – 3045 очков2. Франция – 30303. Россия – 30003. Норвегия – 30005. Австрия – 27166. Чехия – 26547. УКРАИНА – 25598. Италия – 22879. Швейцария – 225910. Болгария – 21201. Россия – 108 очков2. Германия – 963. Норвегия – 923. Франция – 925. УКРАИНА – 866. Чехия – 807. Австрия – 748. Италия – 679. Болгария – 6410. Канада - 61