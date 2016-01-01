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Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций укрепилась на 7-м месте
Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций укрепилась на 7-м местеСегодня, 11 января, в Рупольдинге (Германия) пятый этап Кубка мира по биатлону стартовал мужской эстафетой 4х7,5 км. 
Сборная Украины заняла четвертое место. Победили норвежцы, опередив россиян и немцев.

С учетом результатов эстафеты в Кубке наций в лидеры вышла сборная Германии (3045 очков), обойдя команду Франции (3030), финишировавшую сегодня девятой. Третье место делят россияне и норвежцы (по 3000).
Сборная Украины сохранила 7-е место (2559), сократив отставание от Италии со 115 очков до 95.

В зачете эстафет после двух гонок лидируют россияне (108), опережая немцев (92). Норвежцы и французы набрали по 92 очка и делят третью позицию.
Украинские биатлонисты занимают пятое место (86).

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). 11 января
Мужчины. Кубок наций.
1. Германия – 3045 очков
2. Франция – 3030
3. Россия – 3000
3. Норвегия – 3000
5. Австрия – 2716
6. Чехия – 2654
7. УКРАИНА – 2559
8. Италия – 2287
9. Швейцария – 2259
10. Болгария – 2120

Зачет Кубка мира в эстафетах (после двух гонок)
1. Россия – 108 очков
2. Германия – 96
3. Норвегия – 92
3. Франция – 92
5. УКРАИНА – 86
6. Чехия – 80
7. Австрия – 74
8. Италия – 67
9. Болгария – 64
10. Канада - 61
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