Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге





Сегодня, 11 января, в Рупольдинге (Германия) стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований состоится мужская эстафета 4х7,5 км с восемью огневыми рубежами.Сборная Украины в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Владимира Семакова и Виталия Кильчицкого заняла четвертое место. Отметим, что по ходу всей гонки украинцы находились среди лидеров и использовав 6 дополнительных патронов, финишировали с отставанием от победителей в 28 секунд.Победила сборная Норвегии. Финишер норвежцев Эмиль Хегле Свендсен сумел на последнем круге обойти, лидировавшего с преимуществом более 20 секунд россиянина Антона Бабикова и первым пересечь финишную черту. Россияне стали вторыми с отставанием в 5,1 секунды. Третье место заняла команда Германии, проиграв победителям 23,5 секунды. Норвежцы использовали 5 дополнительных патронов, россияне – два, а немцы - девять и пробежали один штрафной круг.1. Норвегия (Уле Эйнар Бьорндален, Ветле Шостад Кристиансен, Хенрик Л'Абе-Лунд, Эмиль Хегле Свендсен) - 1.13.40,7 (0 штрафных кругов +5 доп. патронов)2. Россия (Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков) - +5,1 (0+2)3. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) - +23,5 (1+9)4. УКРАИНА (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий) - +28,0 (0+6)5. Чехия - +32,6 (1+9)6. Швеция - +1.09,9 (0+8)7. Австрия - +1.13,7 (2+9)8. Болгария - +1.14,3 (1+7)- Артем Прима – пятый +14,0 (0 штрафных кругов +1 доп. патрон)– Сергей Семенов – второй - +27,1 (0+3)– Владимир Семаков – шестой - +52,0 (0+2)- Виталий Кильчицкий – четвертый - +28,0 (0+0)