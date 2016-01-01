На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Сегодня, 11 января, в Рупольдинге (Германия) стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований состоится мужская эстафета 4х7,5 км с восемью огневыми рубежами.

Сборная Украины в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Владимира Семакова и Виталия Кильчицкого заняла четвертое место. Отметим, что по ходу всей гонки украинцы находились среди лидеров и использовав 6 дополнительных патронов, финишировали с отставанием от победителей в 28 секунд.

Победила сборная Норвегии. Финишер норвежцев Эмиль Хегле Свендсен сумел на последнем круге обойти, лидировавшего с преимуществом более 20 секунд россиянина Антона Бабикова и первым пересечь финишную черту. Россияне стали вторыми с отставанием в 5,1 секунды. Третье место заняла команда Германии, проиграв победителям 23,5 секунды. Норвежцы использовали 5 дополнительных патронов, россияне – два, а немцы  - девять и пробежали один штрафной круг.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). 11 января
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
1. Норвегия (Уле Эйнар Бьорндален, Ветле Шостад Кристиансен, Хенрик Л'Абе-Лунд,  Эмиль Хегле Свендсен) -  1.13.40,7 (0 штрафных кругов +5 доп. патронов)
2. Россия (Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков) -  +5,1 (0+2)
3. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп) -  +23,5 (1+9)
4. УКРАИНА (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий) -  +28,0 (0+6)
5. Чехия -  +32,6 (1+9)
6. Швеция -  +1.09,9 (0+8)
7. Австрия -  +1.13,7 (2+9)
8. Болгария -  +1.14,3 (1+7)

Результаты украинцев на этапах:
1-й этап - Артем Прима – пятый +14,0 (0 штрафных кругов +1 доп. патрон)
2-й этап – Сергей Семенов – второй - +27,1 (0+3)
3-й этап – Владимир Семаков – шестой - +52,0 (0+2)
4-й этап - Виталий Кильчицкий – четвертый - +28,0 (0+0)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Прима, Семенов, Семаков и Кильчицкий побегут в эстафете на пятом этапе КМ в Рупольдинге
Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Поклюке
Российские биатлонисты выиграли эстафету; украинцы – 12-е на этапе КМ в Антхольце
Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на КМ в Рупольдинге; украинцы – 11-й
Австрийские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге; украинцы - 11-е
Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на ЧМ по биатлону; украинцы – 14-е
Женская сборная Норвегии и мужская Германии выиграли эстафеты на Кубке IBU; украинцы - пятые
Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге; украинцы - седьмые
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Последние новости рубрики

Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций укрепилась на 7-м месте
Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
Прима, Семенов, Семаков и Кильчицкий побегут в эстафете на пятом этапе КМ в Рупольдинге
Немецкие болельщики проголосовали за Шумахера и Нойнер
Юлия Джима - пятая в масс-старте на четвертом этапе КМ в Оберхофе

Последние новости спорта

18:24 Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций укрепилась на 7-м месте 168 | Биатлон

17:18 Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге 262 | Биатлон / Главные новости спорта

15:08 НХЛ. Составы игроков и тренеров на Матч звезд 149 | Хоккей

14:35 Антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от соревнований 108 | Новости спорта

14:21 Теннисист вышел к журналистам в футболке с надписью «К черту Дональда Трампа» 138 | Теннис

14:08 Леся Цуренко: Мне удалось справиться с тяжелыми погодными условиями 106 | Теннис

13:26 Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте и другие результаты 170 | Теннис / Главные новости спорта

13:06 Ломаченко и Гвоздик вернутся на ринг 15 апреля 169 | Бокс

12:55 Джефф Хорн: Я предвижу победу над Пакьяо, у меня хватит для этого мощи 149 | Бокс

12:42 Пакьяо и Хорн договорились о проведении боя 23 апреля 121 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте и другие результаты
Сидней. Долгополов на старте уступил Жилю Мюллеру и другие результаты
Юлия Джима - пятая в масс-старте на четвертом этапе КМ в Оберхофе
Юлия Джима – 15-я в гонке преследования на четвертом этапе КМ в Оберхофе









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (101)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (462)
Октябрь 2016 (546)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (428)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги