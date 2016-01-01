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Прима, Семенов, Семаков и Кильчицкий побегут в эстафете на пятом этапе КМ в Рупольдинге
Прима, Семенов, Семаков и Кильчицкий побегут в эстафете на пятом этапе КМ в РупольдингеЗавтра, 11 января в Рупольдинге (Германия) стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований состоится мужская эстафета 4х7,5 км с восемью огневыми рубежами.

Мужская сборная Украины стартует по четвертым номером и выступит в следующем составе:
4-1. Артем Прима
4-2. Сергей Семенов
4-3. Владимир Семаков
4-4. Виталий Кильчицкий

Основные зарубежные соперники:

№1 – Франция (Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад)
№2 – Россия (Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков)
№3 – Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп)
№5 – Чехия (Онджей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлесингр, Михал Крчмар)
№6 – Австрия (Даниэль Мезотич, Феликс Лятнер, Джулиан Эберхард, Доминик Ландертингер)
№7 – Италия (Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе  Монтелло, Томас Бормолини)
№9 – Норвегия (Уле Эйнар Бьорндален, Ветле Шостад Кристиансен, Хенрик Л'Абе-Лунд,  Эмиль Хегле Свендсен).

Напомним, в Кубке мира в зачете эстафет после одной гонки лидирует сборная Франции (60 очков), опережая Россию (54) и Германию (48). Украинцы занимают четвертое место (43).

Всего на старт выйдут 25 команд. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке.

Мужская эстафета стартует в 15:30 по киевскому времени.
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