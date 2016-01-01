Прима, Семенов, Семаков и Кильчицкий побегут в эстафете на пятом этапе КМ в Рупольдинге

Завтра, 11 января в Рупольдинге (Германия) стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований состоится мужская эстафета 4х7,5 км с восемью огневыми рубежами.



Мужская сборная Украины стартует по четвертым номером и выступит в следующем составе:

4-1. Артем Прима

4-2. Сергей Семенов

4-3. Владимир Семаков

4-4. Виталий Кильчицкий



Основные зарубежные соперники:



№1 – Франция (Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад)

№2 – Россия (Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков)

№3 – Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп)

№5 – Чехия (Онджей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлесингр, Михал Крчмар)

№6 – Австрия (Даниэль Мезотич, Феликс Лятнер, Джулиан Эберхард, Доминик Ландертингер)

№7 – Италия (Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини)

№9 – Норвегия (Уле Эйнар Бьорндален, Ветле Шостад Кристиансен, Хенрик Л'Абе-Лунд, Эмиль Хегле Свендсен).



Напомним, в Кубке мира в зачете эстафет после одной гонки лидирует сборная Франции (60 очков), опережая Россию (54) и Германию (48). Украинцы занимают четвертое место (43).



Всего на старт выйдут 25 команд. Полный стартовый лист можно посмотреть по



Мужская эстафета стартует в 15:30 по киевскому времени.

Завтра, 11 января в Рупольдинге (Германия) стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. В первый день соревнований состоится мужская эстафета 4х7,5 км с восемью огневыми рубежами.Мужская сборная Украины стартует по четвертым номером и выступит в следующем составе:(Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад)(Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков)(Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп)(Онджей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлесингр, Михал Крчмар)(Даниэль Мезотич, Феликс Лятнер, Джулиан Эберхард, Доминик Ландертингер)(Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини)(Уле Эйнар Бьорндален, Ветле Шостад Кристиансен, Хенрик Л'Абе-Лунд, Эмиль Хегле Свендсен).Напомним, в Кубке мира в зачете эстафет после одной гонки лидирует сборная Франции (60 очков), опережая Россию (54) и Германию (48). Украинцы занимают четвертое место (43).Всего на старт выйдут 25 команд. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке Мужская эстафета стартует в 15:30 по киевскому времени.