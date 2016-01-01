Юлия Джима - пятая в масс-старте на четвертом этапе КМ в Оберхофе

Сегодня, 8 января, в Оберхофе (Германия) четвертый этап Кубка мира по биатлону завершился женской гонкой с массовым стартом на 12,5 км.



Украинка Юлия Джима, несмотря на три промаха, финишировала в цветочной церемонии на пятом месте. Елена Пидгрушная с двумя промахами заняла 16-е место.



Победила чешка Габриэла Коукалова, которая прошла огневые рубежи без потерь и опередила на 31,5 секунды ближайшую преследовательницу немку Лауру Дальмайер, пробежавшую один штрафной круг. Третьим призером стала еще одна чешка, точно стрелявшая Ева Пускарчикова, проигравшая победительнице 45,3 секунды.



Кроме Юлии Джимы участницами цветочной церемонии стали Галина Вишневская из Казахстана - 4-я и немка Франциска Хильдебрант – 6-я.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф (Германия), 8 января

Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа.

1. Габриэла Коукалова (Чехия) - 37.20,5 (0+0+0+0)

2. Лаура Дальмайер (Германия) - +31,5 (0+0+1+0)

3. Ева Пускарчикова (Чехия) - +45,3 (0+0+0+0)

4. Галина Вишневская (Казахстан) - +1.11,6 (0+0+0+1)

5. Юлия ДЖИМА (Украина) - +1.12,6 (1+0+2+0)

6. Франциска Хильдебрант (Германия) – 1.14,0 (0+1+0+1)

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16. Елена Пидгрушная (Украина) - + +2.06,9 (0+0+2+0) Сегодня, 8 января, в Оберхофе (Германия) четвертый этап Кубка мира по биатлону завершился женской гонкой с массовым стартом на 12,5 км.Украинка Юлия Джима, несмотря на три промаха, финишировала в цветочной церемонии на пятом месте. Елена Пидгрушная с двумя промахами заняла 16-е место.Победила чешка Габриэла Коукалова, которая прошла огневые рубежи без потерь и опередила на 31,5 секунды ближайшую преследовательницу немку Лауру Дальмайер, пробежавшую один штрафной круг. Третьим призером стала еще одна чешка, точно стрелявшая Ева Пускарчикова, проигравшая победительнице 45,3 секунды.Кроме Юлии Джимы участницами цветочной церемонии стали Галина Вишневская из Казахстана - 4-я и немка Франциска Хильдебрант – 6-я.Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа.1. Габриэла Коукалова (Чехия) - 37.20,5 (0+0+0+0)2. Лаура Дальмайер (Германия) - +31,5 (0+0+1+0)3. Ева Пускарчикова (Чехия) - +45,3 (0+0+0+0)4. Галина Вишневская (Казахстан) - +1.11,6 (0+0+0+1)5. Юлия ДЖИМА (Украина) - +1.12,6 (1+0+2+0)6. Франциска Хильдебрант (Германия) – 1.14,0 (0+1+0+1)16. Елена Пидгрушная (Украина) - + +2.06,9 (0+0+2+0)