Шемп победил в масс-старте четвертом этапе Кубка мира; Семенов – 23-й

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф (Германия), 8 января

25. Владимир Семаков (Украина) - +2.20,3 (0+1+0+1)

Сегодня, 8 января, в Оберхофе (Германия) на четвертом этапе Кубка мира по биатлону у мужчин состоялась гонка с массовым стартом на 15 км.Призовые места спортсмены разыграли в финишном створе. Два первых места заняли немецкие биатлонисты. Победил Симон Шемпп, опередив на 0,4 секунды Эрика Лессера и француза Мартена Фуркада. Лессер вырвал серебро у Фуркада по фотофинишу. Оба немца пробежали по одному штрафному кругу, француз – два.Среди трех украинцев лучшим был Сергей Семенов, который несмотря на пять промахов финишировал на 23-м месте, проиграв победителю 2 минуты 15 секунд. Владимир Семаков с двумя промахами стал 25-м - +2.20,3, Дмитрий Пидручный пробежал три штрафных круга и завершил гонку 27-м - +1.43,3.1. Симон Шемп – 38.30,9 (0+0+1+01 штрафной круг)2. Эрик Лессер (оба – Германия) – отставание 0,4 (0+0+0+1)3. Мартен Фуркад (Франция) – то же отставание (0+0+2+0)23. Сергей Семенов (Украина) - +2.15,2 (1+3+0+1)27. Дмитрий Пидручный (Украина) - +2.43,3 (1+1+1+0)