Виталий Труш – 24-й в спринте на четвертом этапе Кубка IBU

Биатлон. Кубок IBU. Четвертый этап. Мартелл (Италия), 7 января

Сегодня, 7 января, в Мартелле (Италия) на четвёртом этапе Кубка IBU у мужчин прошла вторая спринтерская гонка на 10 км.Победил россиянин Александр Логинов, несмотря на два промаха на стрельбище. Он опередил ставшего вторым норвежца Мартина Фемштейневика на 44 секунды, немца Михаэля Вилляйтнера – на 1 минуту 23 секунды. При этом норвежец стрелял точно, а немец пробежал один штрафной круг.Лучшими среди украинцев стали Виталий Труш и Александр Жирный, которые с тремя промахами заняли 24-е и 25-е места соответственно.Финишировали за пределами очковой зоны Антон Дудченко – 64-й, Денис Насыко – 70-й и Дмитрий Русинов – 84-й. Дудченко и Насыко пробежали по шесть штрафных кругов, Русинов – восемь.1. Александр Логинов (Россия) – 24.34,0 (0+2 штрафных круга)2. Мартин Фемштейневик (Норвегия) – отставание 44,2 (0+0)3. Михаэль Вилляйтнер (Германия) – + 1.23,4 (0+1)24. Виталий Труш (Украина) - +2.26,4 (0+3)25. Александр Жирный (Украина) - +2.33,1 (1+2)64. Антон Дудченко (Украина) - +4.25,6 (4+2)70. Денис Насыко (Украина) - +4.49,1 (3+3)84. Дмитрий Русинов (Украина) - +6.08,7(4+4)