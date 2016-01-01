Яна Бондарь – 11-я в спринте на четвертом этапе Кубка IBU

Биатлон. Кубок IBU. Четвертый этап. Мартелл (Италия), 7 января

Сегодня, 7 января, в Мартелле (Италия) на четвёртом этапе Кубка IBU состоялся вторая женская спринтерская гонка на 7,5 км.Победила француженка Жюли Симон, опередив ставшую второй россиянку Дарью Виролайнен на 17,6 секунды. При этом Симон допустила один промах на стрельбище, Виролайнен – три. Тройку призеров замкнула Байба Бендика из Латвии, пробежавшая два штрафных круга и проигравшая победительнице 22 секунды.Три украинских биатлонистки из пяти финишировали в очковой зоне. Яна Бондарь (4 промаха) заняла 11-е место, Юлия Бригинец (3) – 22-е и Надежда Белкина (4) – 23-е.Не заработали кубковых очков Мария Кручова – 58-я и Яна Пустовалова – 70-я.1. Жюли Симон (Франция) – 24.32,6 (1 штрафной круг)2. Дарья Виролайнен (Россия) – отставание 17,6 (3)3. Байба Бендика (Латвия) – + 22,1 (2)11. Яна Бондарь (Украина) - +59.1 (2+2)22. Юлия Бригинец (Украина) - +1.37,2 (1+2)23. Надежда Белкина (Украина) - +1.42,0 (2+2)58. Мария Кручова (Украина) - +4.10,4 (1+3)70. Яна Пустовалова (Украина) - +5.19,7 (3+2)