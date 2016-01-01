18:24 Виталий Труш – 24-й в спринте на четвертом этапе Кубка IBU 195 | Биатлон
18:15 Яна Бондарь – 11-я в спринте на четвертом этапе Кубка IBU 144 | Биатлон
17:34 Коукалова возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону; Джима сохранила 13-е место 191 | Биатлон
16:54 Юлия Джима – 15-я в гонке преследования на четвертом этапе КМ в Оберхофе 242 | Биатлон / Главные новости спорта
15:27 Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира, Семенов поднялся на две позиции – 24-й 775 | Биатлон
14:18 Артем Прима – девятый в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе 514 | Биатлон / Главные новости спорта
17:33 Женская сборная Украины по биатлону поднялась на 4-е место в Кубке наций 474 | Биатлон
16:56 Елена Пидгрушная – седьмая в спринте на четвертом этапе КМ в Оберхофе 365 | Биатлон / Главные новости спорта
16:32 Брисбен. Свитолина уступила Плишковой в четвертьфинале 228 | Теннис / Главные новости спорта
14:16 Корралес готов драться с Ломаченко, но при одном условии 308 | Бокс
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