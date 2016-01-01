Юлия Джима – 15-я в гонке преследования на четвертом этапе КМ в Оберхофе

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф (Германия), 7 января

Сегодня, 7 января, в Оберхофе (Германия) на четвертом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования на 10 км.В гонке принимали участие четыре украинских биатлонистки. Лучшей была Юлия Джима, которая пробежав пять штрафных кругов, финишировала, как и в спринте, на 15-м месте. Анастасия Меркушина с шестью промахами опустилась по ходу гонки с 19-й стартовой позиции на 39-е место. За пределами очковой зоны финишировала Юлия Журавок (4 промаха) – 47-я, поднявшись на 8 позиций. Елена Пидгрушная сошла с дистанции после третьего огневого рубежа, где не сумела закрыть три мишени.Победила Мари Дорен Абер, опередив чешку Габриэлу Коукалову на 38,8 секунды, ставшую третьей финку Кайсу Макарайнен – на 1 минуту 19 секунд. Дорен Абер побежала два штрафных круга, Коукалова – три, Макарайнен – четыре.Участницами цветочной церемонии стали немка Марен Хаммершмидт, француженка Анаис Бескон, немка Ванесса Нинц.1 (3-я в спринте). Мари Дорен Абер (Франция) - 34.33,3 (1+0+0+1)2 (1). Габриэла Коукалова (Чехия) - +38,8 (0+0+1+2)3 (2). Кайса Макаряйнен (Финляндия) - +1.12,0 (1+0+1+2)4. Марен Хаммершмидт (Германия) - +2.05,9 (0+1+1+3)5. Анаис Бескон (Франция) - + 1.13,3 (0+0+1+1)6. Ванесса Нинц (Германия) - + 2.23,4 (1+0+1+0)...15 (15). Юлия Джима (Украина) - +3.19,9 (0+0+2+3)39 (19). Анастасия Меркушина (Украина) - +4.43,1 (1+3+1+1)47 (55). Юлия Журавок (Украина) - +7.04,6 (0+0+2+2)(7) Елена Пидгрушная (Украина) - (0+1+3) - не финишировала