На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира, Семенов поднялся на две позиции – 24-й
Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира, Семенов поднялся на две позиции – 24-йСегодня, 7 января, в Оберхофе (Германия) на четвертом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.

С учетом ее результатов в общем зачете Кубка мира после десяти гонок лидерство укрепил француз Мартен Фуркад (562 очка), опережая на 210 очков россиянина Антона Шипулина, на 252 очка – немца Симона Шемппа.
Лучший из украинцев Сергей Семенов поднялся на две позиции и теперь занимает 24-е место (156).

В зачете гонок преследования лидирует также Мартен Фуркад (228), опережая двух российских биатлонистов – Антона Шипулина на 67 очков, Максима Цветкова на 82 очка.
Ар
Артем Прима поднялся на семь позиций и расположился на 19-м месте (81).

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Четвертый этап. Оберхоф (Германия). 7 января
Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после десяти гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 562 очка
2. Антон Шипулин (Россия) – 352
3. Симон Шемпп (Германия) – 310
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 308
5. Арнд Пайффер (Германия) – 303
6. Максим Цветков (Россия) – 299
7. Эрик Лессер (Германия) – 293
8. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 276
9. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 271
10. Джулиан Эберхард (Австрия) – 262

24  (26). Сергей Семенов (Украина)  - 156
25 (23). Дмитрий Пидручный (Украина) – 154
32 (36). Артем Прима (Украина)  – 122
48. Владимир Семаков (Украина) – 41
49 (48). Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39

Зачет Кубка мира в гонках преследования (после четырех гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 228 очков
2. Антон Шипулин (Россия) – 161
3. Максим Цветков (Россия) – 146
4. Арнд Пайффер (Германия) – 141
5. Симон Шемпп (Германия) – 136
6. Эрик Лессер (Германия) – 127
7. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 122
8. Йоханнес Бё (Норвегия) – 114
9. Антон Бабиков (Россия) – 112
10. Михал Крчмар (Чехия)- 105
 …
19 (26). Артем Прима (Украина) – 81
24 (18). Дмитрий Пидручный (Украина) – 63
31 (32). Сергей Семенов (Украина) – 49
41. Владимир Семаков (Украина) - 28

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Мужская сборная Украины по биатлону сохранила третье место в Кубке наций
Мартен Фуркад возглавляет общий зачет Кубка мира после третьего этапа; Пидручный поднялся на 20-е место
Мартен Фуркад возглавляет общий зачет Кубка мира по биатлону; Пидручный – 25-й
Мартен Фуркад упрочил лидерство в общем зачете КМ; Пидручный – 26-й
Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете КМ; Пидручный – сохранил 19-е место
Мартен Фуркад лидирует в общем зачете Кубка мира; Пидручный поднялся на 18-е место
Мартен Фуркад сохранил лидерство в общем зачете КМ, Пидручный – 24-й
Мартен Фуркад сохранил лидерство в общем зачете КМ и в зачете гонок преследования
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Последние новости рубрики

Виталий Труш – 24-й в спринте на четвертом этапе Кубка IBU
Яна Бондарь – 11-я в спринте на четвертом этапе Кубка IBU
Коукалова возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону; Джима сохранила 13-е место
Юлия Джима – 15-я в гонке преследования на четвертом этапе КМ в Оберхофе
Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира, Семенов поднялся на две позиции – 24-й

Последние новости спорта

18:24 Виталий Труш – 24-й в спринте на четвертом этапе Кубка IBU 195 | Биатлон

18:15 Яна Бондарь – 11-я в спринте на четвертом этапе Кубка IBU 143 | Биатлон

17:34 Коукалова возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону; Джима сохранила 13-е место 190 | Биатлон

16:54 Юлия Джима – 15-я в гонке преследования на четвертом этапе КМ в Оберхофе 242 | Биатлон / Главные новости спорта

15:27 Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира, Семенов поднялся на две позиции – 24-й 775 | Биатлон

14:18 Артем Прима – девятый в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе 514 | Биатлон / Главные новости спорта

17:33 Женская сборная Украины по биатлону поднялась на 4-е место в Кубке наций 474 | Биатлон

16:56 Елена Пидгрушная – седьмая в спринте на четвертом этапе КМ в Оберхофе 365 | Биатлон / Главные новости спорта

16:32 Брисбен. Свитолина уступила Плишковой в четвертьфинале 228 | Теннис / Главные новости спорта

14:16 Корралес готов драться с Ломаченко, но при одном условии 308 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Юлия Джима – 15-я в гонке преследования на четвертом этапе КМ в Оберхофе
Артем Прима – девятый в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе
Елена Пидгрушная – седьмая в спринте на четвертом этапе КМ в Оберхофе
Брисбен. Свитолина уступила Плишковой в четвертьфинале
МЧМ по хоккею-2017. Сборная США стала чемпионом, одолев по буллитам Канаду, Россия – бронзовый призер









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (75)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (462)
Октябрь 2016 (546)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (428)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги