Последние новости спорта

18:24 Виталий Труш – 24-й в спринте на четвертом этапе Кубка IBU 195 | Биатлон

18:15 Яна Бондарь – 11-я в спринте на четвертом этапе Кубка IBU 143 | Биатлон

17:34 Коукалова возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону; Джима сохранила 13-е место 190 | Биатлон

16:54 Юлия Джима – 15-я в гонке преследования на четвертом этапе КМ в Оберхофе 242 | Биатлон / Главные новости спорта

15:27 Мартен Фуркад укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира, Семенов поднялся на две позиции – 24-й 775 | Биатлон

14:18 Артем Прима – девятый в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе 514 | Биатлон / Главные новости спорта

17:33 Женская сборная Украины по биатлону поднялась на 4-е место в Кубке наций 474 | Биатлон

16:56 Елена Пидгрушная – седьмая в спринте на четвертом этапе КМ в Оберхофе 365 | Биатлон / Главные новости спорта

16:32 Брисбен. Свитолина уступила Плишковой в четвертьфинале 228 | Теннис / Главные новости спорта