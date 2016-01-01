Артем Прима – девятый в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф (Германия), 7 января

Сегодня, 7 января, в Оберхофе (Германия) на четвертом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.Уверенно победил француз Мартен Фуркад, допустивший лишь один промах и опередив ближайшего преследователя немца Арнда Пайффера с тремя штрафными кругами более, чем на минуту. Третьим стал итальянец Доминик Виндиш с пятью осечками на стрельбище отставанием в полторы минуты.Участниками цветочной церемонии стали норвежец Эмиль Хегле Свендсен, немец Эрик Лессер и россиянин Антон Бабиков.Лучшим среди украинцев стал Артем Прима, который с двумя промахами поднялся по ходу гонки с 18-й стартовой позиции на 9-е место. В очковой зоне финишировали Владимир Семаков (1 промах) – 13-й и Сергей Семенов (7 промахов) – 29-й. Причем Семаков поднялся на 26 позиций, а Семенов на 15 опустился. Виталий Кильчицкий пробежал девять штрафных кругов и занял 48-е место.1 (8-й в спринте). Мартен Фуркад (Франция) – 36.45,7 (1 штрафной круг)2 (15). Арнд Пайффер (Германия) – отставание 1.09,9 (3)3 (3). Доминик Виндиш (Италия) – + 1.32,4 (5)4 (7). Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - + 1.32,6 (1+1+2+1)5 (5). Эрик Лессер (Германия) – 1.36,1 (0+0+2+3)6 (18). Антон Бабиков – + 1.40,7 (0+0+5+0)9 (18). Артем Прима (Украина) - +1.55,3 (1+0+0+1)13 (39). Владимир Семаков (Украина) - +2.08,8 (0+0+1+0)29 (14). Сергей Семенов (Украина) - +3.39,1 (1+3+1+2)48 (46). Виталий Кильчицкий (Украина) - +6.25,6 (3+1+2+3)