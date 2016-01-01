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Женская сборная Украины по биатлону поднялась на 4-е место в Кубке наций
Женская сборная Украины по биатлону поднялась на 4-е место в Кубке нацийСегодня, 6 января, в немецком Оберхофе на четвертом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

С учетом ее результатов в спринтерском зачете Кубка мира после четырех гонок на первое место вышла финка Кайса Макарайнен (191), на второе поднялась чешка Габриэла Коукалова (172), на третье – француженка Мари Дорен Абер (162). Вместе они сместили на четвертую позицию, лидировавшую ранее немку Лауру Дальмайер (146), которая не принимала участие в сегодняшней гонке.
Украинка Елена Пидгрушная (74) поднялась с 32-го на 19-е место, Юлия Джима (66) – с 28-го на 20-е.

В общем зачете Кубка мира лидером осталась Лаура Дальмайер (410 очков), на втором месте финка Кайса Макарайнен (366), на третьем – чешка Габриэла Коукалова (365).
Лучшая среди украинок Юлия Джима (199) поднялась на две позиции и теперь занимает 13-е место. Елена Пидгрушная (160) поднялась с 24-го на 21-е место.

В Кубке наций женская сборная Украины поднялась с шестого на четвертое место (2378 очков), обойдя команды России (2371) и Норвегии (2340).
Сборная Франции догнала команду Германии и теперь они делят лидерство, имея в активе по 2845 очков.

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Четвертый этап. Оберхоф (Германия). 6 января
Женщины. Общий зачет Кубка мира (после девяти гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 410 очков
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 366
3. Габриэла Коукалова (Чехия) – 365
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 339
5. Доротея Вирер (Италия) – 298
6. Жюстин Бреза (Франция) – 277
7. Татьяна Акимова (Россия) – 248
8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 247
9. Франциска Хильдебрантд (Германия) – 238
10. Ева Пускарчикова (Чехия) – 227

13 (15). Юлия Джима (Украина) – 199
21 (24). Елена Пидгрушная (Украина) – 160
35 (33). Ирина Варвинец (Украина) – 72
55 (50). Юлия Журавок (Украина) – 30
59 (52). Яна Бондарь (Украина) – 23
60. Анастасия Меркушина (Украина) - 22

Зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после четырех гонок)
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 191
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 172
3. Мари Дорен Абер (Франция) – 162
4. Лаура Дальмайер (Германия) – 146
5. Жюстин Бреза (Франция) – 125
6. Селья Эмонье (Франция) - 117

19 (32). Елена Пидгрушная (Украина) – 74
20 (28). Юлия Джима (Украина) – 66
33 (27). Ирина Варвинец (Украина) – 40
49. Анастасия Меркушина (Украина) - 22
56 (47). Яна Бондарь (Украина) – 15

Кубок наций
1. Франция, Германия  –  по 2845 очков
3. Чехия – 2413
4. УКРАИНА - 2378
5. Россия – 2371
6. Норвегия - 2015
7. Швеция – 2204
8. Италия – 2183
9. Беларусь – 2063
10. Казахстан - 1954
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