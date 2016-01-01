Елена Пидгрушная – седьмая в спринте на четвертом этапе КМ в Оберхофе

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия). 5 января

Сегодня, 6 января, в немецком Оберхофе на четвертом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.В гонке принимали участие пять украинских биатлонисток и трое из них финишировали в очковой зоне. Лучшей была, которая с одним промахом и отставанием в 51,3 секунды, заняла 7-е место.пробежала два штрафных круга и финишировала 15-й - + 1.28,0.поразила все десять мишеней и заняла в протоколе 19-е место - +1.30,2.За пределами очковой зоны финишировали допустившие по одному промаху– 55-я и– 56-я.Уверенно победила точно стрелявшая чешка, опередив ближайших преследовательниц более, чем на 20 секунд. В борьбе за второе место финка, пробежавшая два штрафных круга, была быстрее на 2,7 секунды француженки, промахнувшейся один раз.Участницами цветочной церемонии стали стрелявшие без промахов француженка Анаис Шевалье, немка Марен Хаммершмидт и итальянка Доротея Вирер.1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 22.28,5 (0+0 штрафных кругов)2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – отставание 21,3 (0+2)3. Мари Дорен Абер (Франция) – + 24,0 (0+1)4. Анаис Шевалье (Франция) - +30,6 (0+0)5. Марен Хаммершмидт (Германия) - +35,9 (0+0)6. Доротея Вирер (Италия) - +46,8 (0+0)7. Елена ПИДГРУШНАЯ (Украина) - +51,3 (0+0)...15. Юлия Джима (Украина) - +1.28,0 (1+1)19. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.30,2 (0+0)55. Юлия Журавок (Украина) - +2.46,9 (0+1)56. Ирина Варвинец (Украина) - +2.47,8 (0+1)