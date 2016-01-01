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Елена Пидгрушная – седьмая в спринте на четвертом этапе КМ в Оберхофе
Елена Пидгрушная – седьмая в спринте на четвертом этапе КМ в ОберхофеСегодня, 6 января, в немецком Оберхофе на четвертом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

В гонке принимали участие пять украинских биатлонисток и трое из них финишировали в очковой зоне. Лучшей была Елена Пидгрушная, которая с одним промахом и отставанием в 51,3 секунды, заняла 7-е место. Юлия Джима пробежала два штрафных круга и финишировала 15-й - + 1.28,0. Анастасия Меркушина поразила все десять мишеней и заняла в протоколе 19-е место - +1.30,2.
За пределами очковой зоны финишировали допустившие по одному промаху Юлия Журавок – 55-я и Ирина Варвинец – 56-я.

Уверенно победила точно стрелявшая чешка Габриэла Коукалова, опередив ближайших преследовательниц более, чем на 20 секунд. В борьбе за второе место финка Кайса Макарайнен, пробежавшая два штрафных круга, была быстрее на 2,7 секунды француженки Мари Дорен Абер, промахнувшейся один раз.

Участницами цветочной церемонии стали стрелявшие без промахов француженка Анаис Шевалье, немка Марен Хаммершмидт и итальянка Доротея Вирер.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия). 5 января
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.
1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 22.28,5 (0+0 штрафных кругов)
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – отставание 21,3 (0+2)
3. Мари Дорен Абер (Франция) – + 24,0 (0+1)
4. Анаис Шевалье (Франция) - +30,6 (0+0)
5. Марен Хаммершмидт (Германия) - +35,9 (0+0)
6. Доротея Вирер (Италия) - +46,8 (0+0)
7. Елена ПИДГРУШНАЯ (Украина) -  +51,3 (0+0)
...
15. Юлия Джима (Украина) -   +1.28,0 (1+1)
19. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.30,2 (0+0)
55. Юлия Журавок (Украина) -  +2.46,9 (0+1)
56. Ирина Варвинец (Украина) - +2.47,8 (0+1)
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