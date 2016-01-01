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Пять украинских биатлонисток побегут в спринте на этапе КМ в Оберхофе
Пять украинских биатлонисток побегут в спринте на этапе КМ в ОберхофеЗавтра, 6 января, в немецком Оберхофе на четвертом этапе Кубка мира по биатлону пройдет женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

В гонке примут участие пять украинских биатлонисток, получивших следующие стартовые номера:

14. Юлия Журавок
32. Елена Пидгрушная
43. Юлия Джима
69. Ирина Варвинец
89. Анастасия Меркушина

Основные зарубежные соперники будут стартовать в такой очередности:
1. Габриэла Коукалова (Чехия)
4. Ольга Подчуфарова (Россия)
10. Ева Пускарчикова (Чехия)
11. Дарья Юркевич (беларусь)
12. Татьяна Акимова (Россия)
13. Франциска Хильдебранд (Германия)
15. Анаис Бескон (Франция)
20. Моника Хойниш (Польша)
22. Марте Олсбю (Норвегия)
25. Доротея Вирер (Италия)
28. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
29. Жюстин Бриза (Франция)
30. Кристина Гузик (Польша)
31. Сюзан Данкли (США)
33. Мари Дорен Абер (Франция)
35. Кайса Макарайнен (Финляндия)
37. Екатерина Глазырина (Россия)
38. Мириам Гесснер (Германия)
40. Фанни Хурн Биркеланд (Норвегия)
41. Тея Грегорин (Слдовения)
50. Дарья Домрачева (Беларусь)
53. Ульяна Кайшева (Россия)
84. Надежда Писарева (Беларусь)

Всего на гонку заявлена 91 участница. Отметим, что сильнейшие биатлонистки уйдут на дистанцию во второй стартовой группе. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке.

Старт женской спринтерской гонке будет дан в 15:15 по киевскому времени.
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