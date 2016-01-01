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Мартен Фуркад: Я не сумел хорошо отстреляться в суровых условиях

Мартен Фуркад: Я не сумел хорошо отстреляться в суровых условиях

В спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе лидер спринтерского и общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад допустил три промаха на стойке и в итоге занял лишь 8-е место.

Фуркад прокомментировал свое выступление.
 
«Сегодня был ветер. Я не сумел хорошо отстреляться в суровых условиях, – сказал Фуркад в эфире NRK. - Ничего серьезного, но для меня это создало сложности. Я не испытывал проблем на первом рубеже, потому что ветра не было вообще. Но я не был готов к таким условиям с ветром на стойке. Это моя ошибка.

Мои лыжи были в порядке сегодня, я показал это на трассе. Я не так далеко в протоколе, несмотря на ошибки на стойке, и очень этим удовлетворен. Я доволен тем, что в хорошей форме.

Это один старт, где я не добился большого успеха. Тем не менее, это неплохая гонка в плане позиции в Кубке мира. Мои главные соперники не заняли высоких мест или не стартовали сегодня, так что все хорошо в любом случае».

Отметим, что в спринте ходом на лыжне Мартен был лучшим.
По материалам: Sports.ru
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